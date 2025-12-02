La UA obtiene el premio a la mejor comunicación de Atención Primaria y Enfermería

La Universidad de Alicante ha sido reconocida en el VIII Día de la Investigación Clínica del Instituto de Investigación Sanitaria de Alicante (Isabial), celebrado el pasado viernes 28 de noviembre, donde una comunicación vinculada al Departamento de Enfermería obtuvo el galardón a la mejor comunicación presentada por personal de Atención Primaria o Enfermería.

El trabajo premiado fue presentado por Rahma Amrani, profesora asociada del Departamento de Enfermería de la UA. La comunicación también estuvo firmada por María Isabel Orts-Cortés y Eva María Trescastro-López, profesoras titulares del mismo departamento; María Trinidad Castillo-García, profesora asociada; y Cristina Carretero-Rández, doctoranda del programa de Ciencias de la Salud de la UA.

Calidad investigadora

La distinción otorgada por Isabial subraya la calidad investigadora del profesorado y del personal en formación de la Universidad de Alicante, así como la relevancia del trabajo que desarrolla en el ámbito de la Atención Primaria y la Enfermería.

El VIII Día de la Investigación Clínica reunió a profesionales sanitarios, personal investigador y representantes institucionales con el objetivo de difundir los avances científicos impulsados desde el Departamento de Salud de Alicante y promover la mejora continua de la práctica clínica.

Personal investigador

Este encuentro anual tiene como objetivo dar visibilidad a los trabajos realizados por el personal investigador y reconocer la excelencia y el impacto de la investigación clínica llevada a cabo en el Departamento de Salud Alicante–Hospital General y en Isabial.

Al finalizar la jornada se entregaron ocho premios, siete galardones por cada modalidad, y un premio especial al trabajo con mayor impacto traslacional y relevancia social. Todos los trabajos presentados a las modalidades generales entraron automáticamente en esta categoría.

Isabial es un espacio de investigación biomédica, multidisciplinar y traslacional que se enfoca en la investigación básica, clínica, epidemiológica y en servicios de salud. "Nuestra misión es mejorar la calidad de la investigación biomédica en Alicante, colaborando con investigadores y grupos de investigación, incluyendo Atención Primaria, del Departamento de Salud Alicante-Hospital General, la Universidad de Alicante (UA) y la Miguel Hernández (UMH)", explican desde la entidad.

Fundación

Creado el 18 de mayo de 2015 mediante un convenio entre la Generalitat, la Universidad Miguel Hernández de Elche, la Universidad de Alicante y Fisabio, Isabial ha evolucionado significativamente. El 1 de enero de 2020, inició su funcionamiento independiente y adquirió personalidad jurídica propia, tras completar su escisión total con Fisabio.

El 12 de febrero de 2020, fue acreditado por el Instituto de Salud Carlos III, consolidando su posición como un referente en la investigación sanitaria y biomédica.

A lo largo de su historia ha promovido la excelencia científica mediante la colaboración interdisciplinar y la innovación en la investigación. Nuestro compromiso es seguir avanzando en el conocimiento científico y su aplicación para mejorar la salud y el bienestar de la población.