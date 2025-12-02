Se vende apartamento a estrenar con piscina privada en Orihuela Costa por solo 157.500 euros

La demanda de vivienda en la costa sur de Alicante sigue creciendo y Orihuela Costa vuelve a situarse en el centro del interés inmobiliario. Con un mercado dinámico, promociones modernas y un estilo de vida mediterráneo cada vez más valorado, la zona experimenta una reactivación similar a la observada en ciudades como Elche u Orihuela, donde las viviendas de nueva construcción y los apartamentos con servicios comunitarios están captando la atención tanto de compradores nacionales como internacionales.

En esta ocasión, dos propiedades destacan especialmente por su ubicación, características y potencial: un apartamento totalmente nuevo en Lomas de Cabo Roig y un luminoso ático en Campoamor con vistas al mar. Ambas opciones muestran la diversidad de oferta que convierte a Orihuela Costa en una de las áreas más atractivas del litoral alicantino.

Apartamento a estrenar y con piscina privada en Orihuela Costa por 157.500 euros

Salón de piso en Orihuela Costa / Tucasa.com

La primera vivienda se encuentra en Lomas de Cabo Roig, uno de los enclaves más demandados de Orihuela Costa por su cercanía a centros comerciales, zonas de restauración y servicios de todo tipo. Se trata de un apartamento de obra nueva con una superficie de 69 m², distribuida en dos habitaciones y dos baños. El diseño destaca por su funcionalidad, con estancias luminosas y una terraza privada pensada para disfrutar del clima mediterráneo todo el año. La cocina se entrega totalmente equipada y los baños cuentan con mamparas instaladas, lo que permite entrar a vivir o destinar la vivienda al alquiler desde el primer día. El residencial incorpora zonas ajardinadas, piscina comunitaria y área infantil, además de ofrecer la posibilidad de adquirir plaza de garaje subterráneo. Una opción especialmente interesante para quienes buscan una casa moderna, bien comunicada y lista para disfrutar sin complicaciones.

Para más información, puede visitar el enlace de venta de piso con piscina en Orihuela y rellenar el siguiente formulario:

Ático luminoso y con vistas al Mediterráneo en zona Campoamor, Orihuela Costa por 184.900 euros

Atico en Orihuela / Tucasa.com

La segunda propiedad es un ático ubicado en la exclusiva Dehesa de Campoamor, con 80 m² construidos y orientación sur, este apartamento destaca por su luminosidad y por ofrecer vistas despejadas al Mediterráneo desde la tercera planta del edificio. Dispone de dos habitaciones, dos baños y plaza de garaje incluida, además de acceso a una espectacular piscina comunitaria. Rodeado de servicios esenciales como farmacia, centros de salud, restaurantes y comercios, este ático combina ubicación privilegiada, comodidad y calidad de vida, convirtiéndose en una alternativa ideal tanto para residencia habitual como para vacaciones o inversión.

Para profundizar en más detalles sobre esta extraordinaria oferta, visite el enlace de venta de ático en Orihuela Costa, Campoamor o rellene el siguiente cuestionario:

Estas dos propiedades reflejan la tendencia creciente del mercado inmobiliario en Orihuela Costa: viviendas modernas, bien equipadas, con buenas conexiones y pensadas para aprovechar al máximo el estilo de vida mediterráneo. Tanto si se busca un hogar para vivir todo el año como una inversión rentable en una de las zonas más cotizadas de Alicante, estas opciones confirman que el atractivo de la costa oriolana sigue más vigente que nunca.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.