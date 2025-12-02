Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cómo ver un arcoíris perfecto en el cielo de Alicante

Tras el chaparrón de hoy en San Gabriel se ha podido fotografiar un fenómeno nítidamente

Uno de los arcoíris vistos en Alicante este martes.

Uno de los arcoíris vistos en Alicante este martes. / INFORMACIÓN

Carmen Tomàs

Una lluvia que ha cubierto el cielo de Alicante en cuestión de minutos ha traído a los vecinos del barrio de San Gabriel un efímero regalo. Un arcoíris casi completo que ha abrazado el horizonte, dibujando un puente de color entre las calles.

Los arcoíris aparecen cuando la luz del sol atraviesa gotas de agua en el aire: dentro de cada gota, la luz se refracta, se descompone en colores y luego se refleja hacia afuera, como si de un abanico se tratase.

Arcoíris visto hoy en San Gabriel.

Arcoíris visto hoy en San Gabriel. / INFORMACIÓN

Cómo ver un arcoíris perfecto

Para verlo, necesitamos que se cumplan tres factores: sol bajo (en el caso del arcoíris visto hoy en San Gabriel, el del atardecer), lluvia... y la persona mirando desde el ángulo correcto. Un efecto óptico, que, además, no vemos "entero" puesto que el arcoíris es, en realidad, un círculo perfecto. Es el ángulo (desde tierra) el que nos impide verlo entero, por lo que muchas veces, si se dan las condiciones durante un viaje en avión, sí podemos observar arcoíris completos como el de la fotografía que sigue a continuación, tomada sobre el cielo de Alicante el pasado mes de noviembre.

Un arcoíris perfecto desde el aire.

Un arcoíris perfecto desde el aire. / Carmen Tomàs

Visto desde el aire se puede pensar, más que nunca, que quizá el camino hacia entender la física y la ciencia sea tan interesante como tratar de visitar Oz... en un viaje eternamente circular.

