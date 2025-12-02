Cómo ver un arcoíris perfecto en el cielo de Alicante
Tras el chaparrón de hoy en San Gabriel se ha podido fotografiar un fenómeno nítidamente
Una lluvia que ha cubierto el cielo de Alicante en cuestión de minutos ha traído a los vecinos del barrio de San Gabriel un efímero regalo. Un arcoíris casi completo que ha abrazado el horizonte, dibujando un puente de color entre las calles.
Los arcoíris aparecen cuando la luz del sol atraviesa gotas de agua en el aire: dentro de cada gota, la luz se refracta, se descompone en colores y luego se refleja hacia afuera, como si de un abanico se tratase.
Cómo ver un arcoíris perfecto
Para verlo, necesitamos que se cumplan tres factores: sol bajo (en el caso del arcoíris visto hoy en San Gabriel, el del atardecer), lluvia... y la persona mirando desde el ángulo correcto. Un efecto óptico, que, además, no vemos "entero" puesto que el arcoíris es, en realidad, un círculo perfecto. Es el ángulo (desde tierra) el que nos impide verlo entero, por lo que muchas veces, si se dan las condiciones durante un viaje en avión, sí podemos observar arcoíris completos como el de la fotografía que sigue a continuación, tomada sobre el cielo de Alicante el pasado mes de noviembre.
Visto desde el aire se puede pensar, más que nunca, que quizá el camino hacia entender la física y la ciencia sea tan interesante como tratar de visitar Oz... en un viaje eternamente circular.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alicante sancionará a una marca de ropa por 'empapelar' Maisonnave con publicidad de una fiesta
- Desahuciada una familia con dos hijos de 6 y 11 años en Alicante
- ¿La liberalización de la AP-7 ha descongestionado la circunvalación de Alicante un año después?
- San Vicente, una vía en constante transformación que aspira a un futuro sin coches
- Un juzgado pone freno a la ZAS en el Casco Antiguo de Alicante
- Las calles de Alicante que estarán cortadas este domingo por la I Maratón Elche-Alicante: así te afectará si sales en coche
- ¡Bienvenidos al show! Estos son los playbacks clasificados de las Hogueras de Alicante en modalidad Infantil
- Alicante reabre temporalmente la calle Vázquez de Mella para facilitar el tráfico en Navidad