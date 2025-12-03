Acordonan la calle O’Donnell de Alicante por riesgo de desprendimientos en el hotel Riscal
La Policía Local corta la calle por una grieta en la planta 16 del edificio y retira los vehículos estacionados
La Policía Local de Alicante ha acordonado la calle O’Donnell por el riesgo de desprendimientos en el edificio del hotel Riscal. Durante la mañanase ha detectado una grieta de grandes dimensiones en la zona alta del edificio, que afecta al balcón del piso 16 y se prolonga hasta la planta inferior. Ante la posibilidad de caída de cascotes de gran tamaño a la vía pública, se ha activado un perímetro de seguridad.
Agentes de la Policía Local controlan el tráfico en la zona y la grúa municipal ha retirado los vehículos aparcados para evitar posibles daños. El acordonamiento se mantiene mientras se evalúa la situación, y una empresa especializada se ha desplazado al edificio para instalar una malla de protección en el punto de riesgo a la espera de una intervención definitiva.
Los bomberos de Alicante se preparan para inspeccionar la zona afectada, situada en uno de los apartamentos que hace esquina.
Vecinos del inmueble señalan que la grieta se detectó a principios de semana, pero explican que ha crecido de forma notable en cuestión de horas, motivo por el cual se ha dado aviso a los servicios de emergencia y se ha procedido al corte de la calle.
NOTICIA EN ELABORACIÓN
