La hoguera Alfonso el Sabio presiona con su salto a Especial en plena incertidumbre sobre el mapa de racós y barracas

La hoguera Alfonso el Sabio mueve ficha. Tras meses de silencio institucional y con la vista puesta en que la Federació de Fogueres redefina el mapa de racós y barracas del centro de Alicante, una reordenación anunciada en septiembre y que se lleva arrastrando desde 2009, la comisión ha hecho público su proyecto para ascender a la categoría Especial. Una maniobra que, además de presentar una propuesta que han definido como "la más ambiciosa", busca forzar que se aclare cuanto antes cómo quedará repartida una de las zonas más codiciadas de la ciudad.

El anuncio llega en un momento en el que poco se conoce de los avances dados en este sentido. El presidente de la comisión, Jorge Costa, asegura que "no sabemos cómo va a quedar la distribución con Mercado Central". El presidente de la comisión indica a INFORMACIÓN que ha trabajado en su plan sin tener noticia del rediseño de espacios que debe coordinar la Federació junto a Bomberos y la Concejalía de Fiestas. "Suponemos que ahí se verá cómo queda, sobre todo en relación a las zonas de seguridad. Nosotros no hemos hablado con ninguna hoguera, este es nuestro proyecto", explicó Costa.

El distrito

En su comunicado oficial, Alfonso el Sabio subraya que la presentación de este proyecto ha sido posible gracias a "meses de trabajo y reuniones" con la Concejalía de Fiestas, Seguridad, Protección Civil y la Federació. La comisión destaca en su escrito "haber recuperado la plena disposición de su distrito", un espacio que, según señalan, había estado "limitado durante años". "Este paso resulta imprescindible para garantizar nuestra expansión y consolidar nuestro crecimiento", defiende la hoguera.

El proyecto nace después del decreto municipal que prohibió los mesones-bar y que limitó el número de racós jóvenes a la categoría en la que planta cada comisión. Una normativa que llevó a la hoguera a anunciar el pasado mes de septiembre su subida a la categoría Especial. La comisión interpreta que su trayectoria histórica y el aumento de su masa social avalan esta ambición.

Tres racós y un mercadito

La propuesta presentada por la hoguera, y que no dispone del visto bueno oficial por parte del Ayuntamiento o la Federació de Fogueres por el momento, detalla la instalación de tres racós y un mercadito dentro de los límites marcados por la "normativa BIC y el decreto municipal". El proyecto sitúa su eje principal en la confluencia de la avenida Alfonso el Sabio con la calle Belando, junto al monumento oficial.

Desde ese punto, el primer racó se extendería hasta Campos Vasallo; el segundo ocuparía el tramo hasta Capitán Segarra; y el tercero se emplazaría en la calle Pablo Iglesias. En cuanto al mercadito, la hoguera admite que aún no está definida su ubicación definitiva.

Respuesta de la Federació

Pese al movimiento de la hoguera, la Federació de Fogueres aclara que "no ha contestado" a la propuesta presentada por la hoguera respecto a la distribución del distrito. El organismo insiste en que "no puede pronunciarse" hasta recibir antes la valoración de los Bomberos de Alicante y de la Concejalía de Fiestas, con el objetivo de que "salgan lo menos perjudicadas las hogueras y barracas de la zona".

La publicación de este proyecto no es casual. Hasta ahora, ninguna hoguera conoce cómo quedarán redistribuidos los espacios del centro tras la reordenación anunciada por la Federació de Fogueres en septiembre para resolver el conflicto histórico entre Alfonso el Sabio y Mercado Central. Una decisión que también afecta a barracas adyacentes y que depende, de forma directa, de los informes de seguridad de Bomberos. A falta de información oficial, Alfonso el Sabio ha optado por hacer pública su propuesta, situando ahora el foco sobre una reorganización que sigue sin concretarse.