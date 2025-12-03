Alicante decreta un día de luto oficial por el asesinato machista de una mujer de 29 años

Este martes, un hombre asesinó a su expareja a puñaladas y luego se quitó la vida en Alicante. Un crimen que ha conmocionado a la ciudad y que deja, además, huérfano a un hijo de dos años y medio. Ante el suceso, el Ayuntamiento ha decretado el luto oficial para este jueves y ha condenado el "execrable" acto.

En torno a las 17:30 horas, el crimen fue descubierto por un familiar de la víctima, de solo 29 años. A pocos metros de ella, su expareja (de 34 años y con la que aún convivía) se había suicidado ahorcándose en el balcón. Ambos seguían compartiendo domicilio en la calle Cánovas del Castillo, en Carolinas Altas, aunque se encontraban en proceso de separación.

Tres minutos de silencio

Tras darse a conocer el caso, que ha causado gran malestar entre los alicantinos, el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, ha decretado para este jueves un día de luto oficial, en el que las banderas ondearán a media asta, y ha convocado a las 12.00 horas a una concentración a las puertas del Ayuntamiento para guardar tres minutos de silencio "en señal de repulsa por este nuevo asesinato machista".

"La violencia contra las mujeres, intolerable e inadmisible, vuelve a golpear con toda la crudeza; y esta vez lo ha hecho muy cerca, en Carolinas Altas", ha lamentado el dirigente popular. "Una vez más, es necesario hacer una llamada a la ciudadanía y al conjunto de las instalaciones para cerrar filas todos juntos y rechazar y actuar con la máxima firmeza y contundencia esta lacra para poner coto a la violencia machista", ha añadido.