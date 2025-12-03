Alicante lanza los mayores presupuestos de su historia para 2026 pero con un recorte de las inversiones

El Ayuntamiento de Alicante lanza para 2026 los mayores presupuestos de su historia. El ejecutivo municipal del PP ha presentado este miércoles el borrador de las cuentas para el próximo año, que ascenderán a 367,3 millones de euros. Un importe que supone un 5,8 % más que en el presente ejercicio, cuando cayeron un 3,3 % respecto al pasado 2024. Eso sí, la subida no afectará al capítulo de inversiones (el que recoge los nuevos proyectos), que pasará de 24,8 millones a 19,6 y "heredará" proyectos anunciados en borradores anteriores.

La concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, ha dado a conocer las líneas generales del documento este mismo miércoles. Pese a que por ahora no ha trascendido el detalle del documento, la edil popular ha desgranado algunas de las novedades previstas. En este sentido, ha avanzado que se destinarán 10 millones de euros más para limpieza ("No estamos satisfechos", ha reconocido); 1,4 millones más para el mantenimiento de aceras y calzadas; y que se creará una nueva partida específica para el área de Mayores, compromiso alcanzado por el alcalde este mismo año.

Además, está previsto que los presupuestos dupliquen las partidas del "cheque bebé" y el bono alquiler joven que el Ayuntamiento ha lanzado por primera vez en 2025. En esta ocasión, después de que las últimas cuentas no fueran presentadas oficialmente, el borrador se ha dado a conocer en una convocatoria "in extremis". La rueda de prensa para ello ha sido anunciada a los medios de comunicación con apenas 45 minutos de margen y sin anuncio previo en la agenda del día.

