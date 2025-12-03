Amplia representación alicantina en la lectura pública de la Constitución

Académicos y autoridades de la Universidad de Alicante (UA), políticos, representantes de instituciones, del mundo empresarial y militar, del ámbito cultural, asociaciones, colectivos sociales y medios de comunicación han protagonizado este miércoles la tradicional lectura de la Constitución.

La Sede Universitaria Ciudad de Alicante se ha convertido esta mañana en punto de encuentro de la sociedad alicantina para celebrar, como cada año, el Día de la Constitución con la lectura pública del de la Carta Magna en una abarrotada sala Altamira.

La rectora de la UA ha abierto la lectura de la Carta Magna / ROBERTO RUIZ DE ZAFRA

Desde políticos a la sociedad civil

La rectora Amparo Navarro ha dado la bienvenida institucional y ha iniciado la lectura del texto, en un acto que ha contado con la participación del vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, el subdelegado del gobierno, Juan Antonio Nieves, el alcalde de San Vicente del Raspeig, José Rafael Pascual Llopis, concejales de los diversos partidos del Ayuntamiento de Alicante, diputados de las Cortes Valencianas, Síndic de Greuges, representantes del mundo de la cultura y de los medios de comunicación de Alicante, así como representantes de colectivos sociales como ONCE, Amnistía Internacional, Fundación Nazaret, Centro San Rafael y APSA.

El elenco se ha completado con vicerrectores, académicos, personal de la UA y ciudadanos que han participado en un evento que ha cerrado el catedrático Jorge Olcina, director de la Sede Universitaria Ciudad de Alicante.