Epidemia de gripe A entre los niños: "esto es una barbaridad"

Significativo repunte de las infecciones respiratorias, en particular de la gripe A, en la provincia de Alicante, y en toda la Comunidad Valenciana, en la última semana. La rapidez de los contagios entre la población preocupa a los médicos, especialmente el "enorme aumento" entre los niños más pequeños, los menores de cuatro años, "con unas tasas altísimas" de transmisión. Algunos casos se agravan y acaban hospitalizados aunque es Atención Primaria donde se está recibiendo la avalancha de pequeños pacientes.

La tasa de virus ahora mismo en esta franja de edad está en 3.662 casos por cada 100.000 habitantes, "una barbaridad", señala el presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública, el doctor Juan Francisco Navarro, a la hora de interpretar las cifras que recoge el último boletín de infecciones respiratorias (Sivira) de la Conselleria de Sanidad, correspondiente a la vigilancia de estos síndromes entre los días 24 y 30 de noviembre. La semana anterior eran 3.434 casos, una incidencia que ya era elevada.

Preocupación entre los médicos por la rápida expansión de las infecciones respiratorias en la provincia este otoño

Variante K

En el caso de la gripe, está ya en fase epidémica, este año con antelación y los especialistas lo achacan a la aparición de la llamada variante K de la gripe, un subtipo del virus de Influenza A predominante (H3N2) y que parece transmitirse con mayor facilidad además de ser más resistente a las vacunas. Los síntomas provocados por la variante K son fiebre, tos, cansancio y dolores musculares.

Esta situación tiene su reflejo en las consultas de pediatría de los centros de salud de la provincia, donde la principal preocupación es el aumento repentino de casos de gripe A que afecta a niños y que se prevé que se propague a los adultos después del largo fin de semana festivo que tenemos a las puertas, y a pocos días de la Navidad. La gripe A se caracteriza por fiebre prolongada (3-4 días) y tos intensa.

"La incidencia de gripe casi se ha multiplicado por tres en una semana, que es una buena subida" Juan Francisco Navarro — Presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública

Mapa de contagios y datos en los menores de cuatro años / INFORMACIÓN

Bronquiolitis

Otras enfermedades que están viendo los especialistas que atienden a los niños y adolescentes hasta los 15 años son la gastroenteritis y el virus respiratorio sincitial, principal causa de la bronquiolitis, que también son prevalentes, especialmente en niños pequeños.

Así lo explica Carolina Torres, presidenta de la Asociación de Pediatría Extrahospitalaria de la Provincia de Alicante (A.P.E.P.A.) y pediatra del centro de salud de La Florida, en Alicante.

"Llevamos desde la semana pasada con mucha gripe A y ahora va a empezar a anotarse en adultos. Después del puente va a llegar un pico" Carolina Torres — Presidenta de la Asociación de Pediatría Extrahospitalaria de la Provincia de Alicante (A.P.E.P.A.)

"Llevamos desde la semana pasada con mucha gripe A y ahora va a empezar a anotarse en adultos. Después del puente va a llegar un pico. También tenemos bastante gastroenteritis y virus sincitial en el niño pequeño, aunque predomina la gripe".

Y eso que la tasa de vacunación en los colegios alcanza el 60 %. Este año se ha ampliado a todo el alumnado que cursa el 2º ciclo de Infantil -menores de 3 a 6 años-, que reciben una dosis contra la gripe por vía nasal. Esto, según el doctor Navarro, jefe del servicio de Medicina Preventiva en el Hospital de Elche, surte efecto de cara a la protección contra la gripe, con lo que si estuviera fallando la transmisión sería aún mayor.

Vacunación contra el covid y la gripe en Alicante / Jose Navarro

Triple de contagios

Esta última ha subido de 44 casos cada 100.000 habitantes a 110,8, lo que supone en la provincia de Alicante unos 2.000 afectados. No parecen demasiados pero lo cierto es que los contagios de gripe se han triplicado en siete días. Sin embargo, la gripe no está sola ya que convive con otros virus como el covid, el sincitial respiratorio, el de la neumonía, adenovirus, bocavirus, enterovirus, rinovirus y metapneumovirus, de acuerdo a la positividad de las muestras que se toman en Atención Primaria.

La gripe se impone al covid y al virus sincitial / INFORMACIÓN

Sin embargo, la mayor tasa de casos positivos está en la gripe con un 12 % de positividad, el doble en una semana. En cuanto a las zonas de la provincia más afectadas y con mayores contagios estas son la Marina Baixa y la Vega Baja, en nivel naranja intenso, con hasta 1.200 casos por cada 100.000 habitantes de gripe y demás infecciones respiratorias.