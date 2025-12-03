La Bienvenida a la Navidad de Vectalia recauda más de 36.000 euros para la Asociación Parkinson Alicante

Misión y objetivo cumplido. La Asociación Parkinson Alicante podrá reformar su sede y mejorar la accesibilidad de los baños de la segunda planta gracias a la tradicional Bienvenida a la Navidad que organiza el grupo Vectalia, en la que se logró una recaudación de 36.475 euros. El cóctel benéfico, celebrado el pasado lunes por la noche en el restaurante Maestral, congregó a un millar de personas que aportaron su grano de arena para el colectivo.

De los 36.475 euros reunidos gracias al evento, 9.680 euros fueron aportaciones a la "fila cero" por parte de empresas y particulares que no pudieron acudir a la cita. La Asociación Parkinson Alicante, beneficiaria este año de la recaudación, es una entidad sin ánimo de lucro que busca mejorar la calidad de vida de las personas afectadas de párkinson y sus familias. En sus instalaciones de Alicante, una sede con dos plantas en el entorno de Campoamor, ofrecen diferentes servicios de rehabilitación y atención psicosocial dentro del Programa de Atención Integral, así como labores de información, formación y sensibilización a nivel social y comunitario.

Un proyecto necesario

El proyecto de la Asociación Parkinson Alicante, seleccionado por un jurado como causa del tradicional cóctel solidario de Vectalia, empleará los donativos en reformar la planta superior de su sede para crear dos cuartos de baño adaptados, accesibles y seguros, uno de ellos con ducha, que permitan cuidar la higiene personal de las personas atendidas. Esta obra es esencial, ya que actualmente la entidad no dispone de aseos accesibles en esa planta ni de un espacio adecuado para el aseo, algo cada vez más necesario ante el aumento de personas en situación de dependencia con párkinson avanzado. Con la reforma, la planta superior podrá acoger nuevas actividades y terapias rehabilitadoras, además de ofrecer espacios de inclusión social y apoyo, mejorando así la atención integral a las personas afectadas y facilitando la conciliación familiar.

Entre las autoridades que acudieron a la Bienvenida a la Navidad de Vectalia se encontraban el alcalde del Ayuntamiento de Alicante, Luis Barcala; el presidente de la Diputación, Toni Pérez; el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana, José Antonio Rovira; la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro; y el nuevo presidente de la patronal CEV, César Quintanilla. También acudieron representantes de los distintos partidos políticos, así como de sindicatos y colectivos sociales.