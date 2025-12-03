Un centro de salud en Alicante por donde pasan los médicos pero no se quedan

"La pega principal es que cambian mucho los médicos. Cuando estás contenta con uno, se va y traen a otro. Eso es lo malo y tengo a mi madre con 100 años también aquí y sería mejor que siempre estuviera el mismo", afirma Conchi Gómez, paciente del centro de salud de Hospital Provincial-Pla de Alicante.

Un ambulatorio situado junto al Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) con servicios generales, pediátricos y complementarios que también tiene proyectos y ensayos clínicos de investigación en desarrollo como es la ruta asistencial de atención a las personas con diabetes tipo 2 del departamento de salud de Sant Joan d'Alacant.

No es la única paciente que se manifestó en este sentido sino que fueron varios los que coincidieron. Como María López, quien estaba contenta con su médica y se la cambiaron después de un año, aunque la que está en su lugar la atiende bien de momento, señala.

Sanidad afirma que ha incorporado recientemente a seis nuevos facultativos tras superar el correspondiente proceso selectivo

Una hora de espera

Jenny Cañola es otra persona adscrita a este centro de salud. Considera que está organizado pese a la gran cantidad de usuarios. "No sé si es que somos muchos los que vivimos por aquí", señala. En su caso, el médico le atendió rápido porque tenía cita. La espera llegó cuando pidió número en el mostrador para solicitar la analítica que encargó el doctor. "Cogí el turno 45 e iban por el 21, ya se puede imaginar. Una hora por lo menos de espera", explicó.

Lo cierto es que los mostradores están llenos y hay muchas personas que acuden con mascarillas ante el aumento de los contagios de gripe en Alicante en estas fechas: algunas apuntaron que cuesta que cojan el teléfono, lo que les obliga a acercarse presencialmente. Llama la atención un cartel en los pasillos donde se indica que por orden de la dirección de Atención Primaria la duración máxima de una consulta es de diez minutos ante la alta demanda asistencial.

Otro paciente, Víctor Medina, acudió al centro de salud por un problema de rodilla ya que sufre desgaste en los huesos. No suele ir mucho al médico y le ha sorprendido que "hay mucha juventud, demasiada". Considera que la gente se está medicando en exceso y depende demasiado de las farmacias y los médicos para problemas menores, y aboga por remedios más naturales y el autocuidado.

Remedios naturales

"Antes se tomaban muchas cosas naturales y ahora nadie quiere estos remedios. Yo me he tomado muchas cosas naturales. Sin embargo, ahora las farmacias están llenas. A la gente le duele un poco algo y van a por pastillas. Se toma demasiada medicación. A veces para entrar a la farmacia hay cola y así mal camino llevamos".

Cristina Benavides, que tenía consulta médica programada, considera buena la atención médica, "lo malo es que las consultas tardan mucho y el proceso es muy lento". Asimismo, señala que los procesos de baja son complicados cuando hay que renovarlos con el médico de cabecera, lo que "afecta tanto al paciente como a las empresas", dijo según su experiencia y de la que tiene conocimiento.

Otra paciente que prefirió el anonimato está contenta con su médica, pero no tanto con la espera para la consulta del especialista, que "funciona peor".

Margarita Moure también quiso compartir su experiencia en los servicios de salud. En su caso, se vio afectada por la huelga de técnicos de laboratorio en lo que respecta a los análisis de sangre y heces que se hizo sin que, asegura, nadie le avisara de ese paro, por lo que ha tenido que repetirse las pruebas.

Si bien elogia a su médica actual, que "es muy humana, muy buena persona y te escucha", muestra insatisfacción con los sustitutos anteriores, en particular con uno que le negó una baja por covid-19. "Me tumbó la baja y no me revisaba ni nada", indica.

A esta paciente tampoco le gusta "que hacen muchos cambios de médico. Teníamos uno que se marchó o cogió la baja, y pusieron a una doctora que estuvo bastante tiempo y los pacientes estábamos disconformes con ella por el trato, por la forma, por todo".

Año y medio de espera para Digestivo Pacientes del centro de salud Hospital Provincial-Pla relatan su experiencia negativa con el especialista. Una de ellas cuenta que esperó un año y medio una cita con Digestivo en el centro de especialidades de la calle Gerona, al que fue derivada. "Me la dieron el día del apagón asegurando que ya me habían citado en noviembre de 2024 y que no acudí. ¿Usted cree que voy a faltar a la cita si llevo un año y medio esperando?", afirma la mujer que les dijo.

Virus respiratorios

La Conselleria de Sanidad señala que en las últimas semanas se ha producido un aumento puntual de la demanda en este centro de salud, principalmente por el incremento de virus respiratorios, que repercute en la actividad de mostrador.

Así como que en el turno de mañana trabajan seis administrativos, uno de ellos dedicado exclusivamente a la atención telefónica, y en el turno de tarde dos profesionales para intentar atender el mayor número posible de llamadas de pacientes. "El centro cuenta con un ratio adecuado de personal administrativo por paciente", insisten.

En cuanto a los médicos, el centro ha incorporado recientemente a seis nuevos facultativos, tras superar el correspondiente proceso selectivo. "Como es preceptivo, ha sido necesario reasignar los cupos de pacientes conforme a la normativa vigente", concluyen desde la conselleria.