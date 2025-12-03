Contratiempo para el nuevo hotel en la isla de Tabarca en Alicante

Una oferta demasiado buena para ser cierta. La empresa que ofertó diez veces más de lo que el Ayuntamiento de Alicante pedía por gestionar el hotel de Tabarca queda fuera del concurso, al no acreditar su solvencia, y la adjudicación pasará a manos de la segunda clasificada en la licitación. Lunetoile Ocio S. L., que propuso un canon de 1,75 millones para los próximos 15 años, no ha presentado la documentación requerida, por lo que Poseidón Water Sports S. L. tendrá la oportunidad de hacerse con la adjudicación.

Así lo ha certificado este miércoles la Mesa de Contratación del Consistorio alicantino, en el expediente sobre la concesión para el uso del hotel situado en la antigua Casa del Gobernador de la isla. Después de que el primer clasificado del concurso no haya completado el trámite de aportación de documentación, se entiende que el licitador ha retirado su oferta, y se propone que la Junta de Gobierno Local le imponga una sanción del 3 % del presupuesto base de licitación: unos 4.800 euros.

Tras ello, el servicio de Contratación requerirá a la segunda mercantil mejor clasificada, Poseidón Water Sports S. L., con sede en El Campello, que aporte la documentación correspondiente para demostrar su solvencia. En este caso, la oferta planteada por la compañía era en torno a 200.000 euros inferior a la de la primera adjudicataria. De comprobarse que la empresa cumple con los requisitos para hacerse con el contrato, el Ayuntamiento recibirá 1,58 millones por la gestión del alojamiento hotelero.

Los detalles del alojamiento

El actual Hotel Boutique Isla de Tabarca dispone de 15 habitaciones. La concesión debe mantener esta capacidad alojativa, con una habitación doble adaptada para personas con movilidad reducida, 13 dobles y una familiar. La categoría es de tres estrellas, y el Consistorio señala que si el adjudicatario prevé modificarla deberá presentar un proyecto ante la Conselleria de Turismo para cambiar la calificación en función de los servicios prestados.

El inmueble de la antigua Casa del Gobernador que acoge la infraestructura hotelera es un edificio del siglo XVIII, que data de los mismos orígenes de Tabarca como isla habitada, rehabilitado posteriormente para prestar el servicio turístico.

La Concejalía de Turismo ha precisado que la gestión se concederá durante 15 años sin posibilidad de prórroga, mientras que la que ahora termina se concedió por 10 años. Desde el momento de la adjudicación, que se prevé durante los próximos días, la mercantil dispondrá de un mes para poner en marcha la gestión hotelera.