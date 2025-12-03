Un estudiante de Medicina detiene un tren en Alicante para socorrer a una turista danesa

La casualidad quiso que Diego Cantó, estudiante de último curso de Medicina en Castellón, estuviera en el mismo vagón que una turista danesa cuando esta comenzó a sentir fuertes dolores abdominales. Pese a la inexperiencia, tuvo que intervenir allí mismo, parar el tren en Alicante y pedir un traslado en ambulancia al hospital más cercano: la mujer, con un sangrado interno, podía estar sufriendo una peritonitis "y quedarse en el sitio". La intervención de Diego la salvó y ahora mismo está estable en un hospital de València.

El tren partió sobre las 16:30, y apenas media hora después ocurrió la emergencia. Diego estaba estudiando en su asiento con sus auriculares puestos cuando, de repente, escuchó una llamada por la megafonía del tren solicitando un médico urgente. "Pensé, ese es mi vagón, y cuando me giré vi a la mujer tumbada en unos asientos quejándose mucho del dolor en el abdomen", cuenta.

No lo dudó y actuó, eso sí, confiesa que pensó que habría un médico en el tren que le relevaría. "Pensé que ya que estaba allí podría echar una mano hasta que llegara un doctor". Pero nunca llegó, y él era lo más parecido a uno en aquel Euromed, así que tuvo que hacerse cargo de la situación.

Gracias a la rápida y acertada actuación de Diego Cantó, lo que comenzó como un grave incidente a bordo de un Euromed terminó con la turista danesa estable en un hospital de València. Su intervención, vital para detener el tren y asegurar el traslado, convierte al estudiante en un héroe inesperado cuyas dotes profesionales han sido puestas a prueba antes de tiempo.

Sangrado interno

Lo primero que vio es que sufría unos dolores intensísimos en el abdómen que a penas permitían tocarlo, y vio que tenía un sangrado interno. "Primero pensé en una peritonitis, que es la perforación del apéndice, algo bastante serio que si no se trata rápido te puedes quedar en el sitio", explica Diego. Aquello fue lo que le hizo pedir que se parara el tren y que una ambulancia estuviera esperando.

Sin embargo, después la mujer mencionó que había pasado por una operación de ovarios recientemente. "Me dijo que el médico le había recomendado que no corriera, pero que había tenido que correr un poco para llegar al tren y no perder el vuelo, entonces empecé a pensar que el sangrado sería por eso", cuenta.

La joven, que acababa de llegar al aeropuerto y viajaba sola, aseguró que había empezado a sentir pinchazos en el abdomen y después un dolor muy fuerte. "Como allí la Sanidad no es pública no quería que la trasladara una ambulancia ni ir a un hospital, decía que pasaría la noche en su Airbnb a ver si se le pasaba", cuenta el estudiante. Sin embargo, tras explicarle cómo funciona el sistema en España sí que accedió a ir al hospital. Fue ingresada en Xàtiva y este martes fue trasladada a València.

"Está muy agradecida"

Tras subir a la ambulancia, Diego y la turista intercambiaron teléfonos y el joven también fue clave para poder explicar la dolencia que estaba sufriendo la mujer al médico de Xátiva. "Entre los dolores y que no tenía un buen nivel de inglés era difícil que la entendieran, así que me llamó y le expliqué yo al doctor lo que le había detectado", explica.

Diego asegura que la situación ha quedado en anécdota con sus compañeros del hospital donde realiza las prácticas e incluso algún halago por haber diagnosticado correctamente la dolencia. La turista, por su parte, "está muy agradecida por todo, este martes he hablado con ella y me ha dicho que está bien", explica Diego.