Fallece en Alicante Rosario Zaragoza Ramos con 107 años

Rosario Zaragoza Ramos, de 107 años, falleció este martes en Alicante por causas naturales. Rosario se convirtió en una de las alicantinas más longevas y celebró su último cumpleaños el pasado 11 de septiembre, tal y como explica su nieto Rafael Sabater.

"En su 100 cumpleaños celebramos una gran fiesta a la que asistió el alcalde Luis Barcala -que le llevó un gran ramo de flores- y la exsenadora Asunción Sánchez Zaplana. El alcalde también volvió asistir en su 105 cumpleaños", señala Sabater.

Rosario apagando las velas el pasado mes de septiembre / INFORMACIÓN

Testigo de su historia

"Hoy es un día triste para nuestra familia y para Alicante. Se ha convertido en un testigo único de su historia, que amaba la ciudad como nadie y vivió sus 107 años con plenitud. Se fue como vivió: tranquila, feliz y rodeada de su familia", añade.

«Vivir 101 años da para mucho», contaba en una entrevista a este diario en marzo de 2020, en plena pandemia, realizada por teléfono y con ayuda de su hijo, José Pastor, al ser población de riesgo.

Su larga vida le permitió conocer la monarquía de Alfonso XIII, la Segunda República, la Guerra Civil, el Franquismo, la instauración de la democracia en España, el intento del golpe de Estado del 23-F, el reinado de Juan Carlos I y el reinado de Felipe VI. Por entonces tenía 4 hijos,12 nietos y 12 bisnietos.

Rosario, en una imagen de su juventud / INFORMACIÓN

Guerra Civil

En esa entrevista, aseguraba que durante la Guerra Civil "estábamos en las calles y cuando venían las bombas nos metíamos en los refugios. Ahora es distinto, no se ve gente por la calle", decía en referencia al estado de alarma por el coronavirus. También contaba que "antes no había dinero ni comestibles, estaba todo racionado. Unos pasaban más hambre y otros menos, pero la situación no es igual. El dinero que teníamos no nos servía porque no podíamos comprar nada, ahora no es menester que se hagan esas colas porque hay alimentos".

Además, auguraba que las restricciones por la pandemia acabarían pronto. "Me parece a mí que lo han cogido muy fuerte y esto se acabará pronto. Las industrias volverán a funcionar y todo tornará a la normalidad. En España no se puede revivir una situación así".

Receta

Sobre la receta para llegar a su edad, con vitalidad y ánimo, explicaba que "en mi familia somos muy longevos. Es algo genético, mi madre llegó hasta cerca de los 100 años. Además, llevó una vida muy sana, plena y feliz. Dios me quiere aquí en la tierra todavía".

El sepelio para despedir a Rosario será mañana, 4 de diciembre, en el Tanatorio de la Siempre Viva, a partir de las 10:30 horas. Descanse en paz tras una larga vida en un gran ejemplo de longevidad.