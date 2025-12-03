Ingresos de mayores de 80 años en los hospitales de Alicante por complicaciones de la gripe

La gripe A, ya en fase epidémica, está ocasionando un problema en las personas mayores en la provincia de Alicante, que son ingresadas cuando se contagian de este virus y de otros de carácter respiratorio. La incidencia de casos graves está disparada en los mayores de 80 años, con 92 hospitalizaciones por cada 100.000 habitantes, frente a las 85 de hace una semana.

Los médicos deciden ingresar a los ancianos porque son los que tienen mayor riesgo de complicaciones en su salud con una anemia o cualquier otro problema que puede resultar vital. La gripe alcanza un 17 % de positividad entre las personas hospitalizadas, aunque una minoría cumple los criterios de una situación grave, según se desprende del boletín de infecciones respiratorias de la Conselleria de Sanidad, pero se decide su estancia para atenderlos mejor.

Nuevo acceso a Urgencias del Hospital de Alicante / Jose Navarro

Cabe recordar que hasta la semana pasada la cobertura de vacunación contra la gripe era solamente del 50 % de los mayores de 80 años, "una cifra ridícula para gente de esa edad"; del 40 % para los que tienen entre 70 y 79 años; y de un 27% en la franja entre 65 a 69 años, según datos oficiales que maneja la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública.

La cobertura de vacunación contra la gripe era solamente del 50 % en los mayores de 80 años hace una semana

Expansión

"Todo está aumentando y preocupa la incidencia comunitaria. Su incremento y su correspondiente repercusión en ingresos hospitalarios tiene unas dos semanas de retraso", señalan los especialistas, por lo que los hospitales pueden sufrir una presión mayor a mitad de mes, justo antes de Navidad. Sin embargo, la gripe ya está ocasionando un problema entre los mayores.

En cuanto a la presión hospitalaria, tras el pico de la semana pasada que tensionó algunos hospitales, en este arranque de semana la situación se ha estabilizado. En el más grande de la provincia, el Doctor Balmis de Alicante, la presión asistencial es moderada y el servicio de urgencias tranquilo, sin pacientes a la espera de cama en planta. "Los más afectados por las infecciones respiratorias son las personas mayores, que es el colectivo que más ingresa en UCI", explican fuentes sanitarias.

39 hospitalizados con gripe en el Hospital de Alicante en nueve días Según un documento al que ha tenido acceso este diario, entre los días 24 de noviembre y 2 de diciembre, en el Hospital de Alicante ha habido 39 pacientes ingresados por gripe. En este contexto, y para disminuir los contagios tanto en personal sanitario como en pacientes, el centro ha dictado indicaciones como el uso obligatorio de mascarilla en Críticos, Oncología, Medicina Interna, Trasplantes, Diálisis y Urgencias; y se considera fuertemente recomendable en el resto de entornos del hospital. Además, se insta a incrementar la vacunación en todos los grupos de población y de forma específica en el personal sanitario, con una cobertura vacunal del 27 %.

Alta ocupación

Los últimos datos de urgencias del Hospital de Elche, de este lunes, reflejaban una situación de alta ocupación aunque "se están haciendo ingresos sin problema y la patología es variada. Hay dificultades para el ingreso en planta por la noche".

En el Hospital de Torrevieja ha mejorado la situación y "no hay saturación con actividad asistencial normal". El de Alcoy no tiene ahora pacientes en urgencias pendientes de cama en planta. "La presión asistencial va en aumento pero la situación está controlada. Aumentan los casos de gripe".

Los datos de este miércoles en el Hospital de la Marina Baixa, una de las áreas sanitarias con más contagios de gripe de la provincia, refieren que hay tres pacientes en urgencias sin cama en planta. Sin embargo, la presión asistencial es baja. "Falta personal TCAE (técnicos auxiliares de Enfermería) desde hace tiempo. Han actualizado protocolos y canales de flujo de pacientes, con lo que el servicio mejor organizado. La reapertura de la planta que estaba en obras ha mejorado la situación del servicio de urgencias", indican desde el sindicato CC OO.

Comienza la vacunación contra la gripe en los centros de salud de Alicante / Pilar Cortés

Presión asistencial

En cuanto al Hospital de la Marina Alta, en Dénia, hay cuatro personas en urgencias esperando ingreso en planta. "Hay presión asistencial pero no más que otros días. No hay camas en el pasillo ni saturación". Fuentes sanitarias aseguran que con la reversión del centro ha aumentado el número de profesionales "y se nota pero se siguen detectando carencias en personal médico".

Este hospital es uno de los catalogados de difícil cobertura, por lo que se verá afectado por el proceso selectivo que acaba de convocar a la Conselleria de Sanidad y que le dotará de 143 plazas de sanitarios. Para la provincia serán en total 709 y también se beneficiarán los departamentos de Elda, Orihuela y Torrevieja, esta última zona con 188 profesionales.