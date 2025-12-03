"Os nacerá el mesías": la Diputación de Alicante monta el belén por Navidad

La Navidad llega a la Diputación de Alicante de una forma especial. En un año, que marca el 2025 aniversario del nacimiento de Jesús, el Palacio Provincial se viste con el tradicional Belén de Navidad, que desde este miércoles se puede visitar en una muestra titulada "Os ha nacido el mesías". La inauguración estuvo protagonizada por el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, el presidente de la Asociación de Belenistas de Alicante, Alejandro Cánovas, y el obispo emérito de Orihuela-Alicante, Jesús Murgui, quienbendijo esta la exposición.

Este año, la muestra se convierte en un homenaje al nacimiento de Jesús, un evento del que se cumplen 2025 años y que este año se enmarca dentro del "Año Jubilar de la Esperanza". La exposición, que estará abierta al público hasta el 6 de enero de 2026, reúne una serie de belenes en diferentes estilos y presenta el nacimiento de Jesús a través de nueve belenes enmarcados en cuadros, así como un gran nacimiento central que alberga tres escenas clave de la tradición cristiana: el Nacimiento, la Anunciación a los Pastores y la Caravana de los Reyes Magos. Cada una de estas escenas está recreada con detalle, mostrando la evolución y las distintas interpretaciones del nacimiento de Jesús a lo largo de los siglos.

Este belén, que cuenta con más de diez meses de trabajo, se distingue por su enfoque. El presidente de la Asociación de Belenistas de Alicante Alejandro Cánovas afirmó que los que buscan es que "todos los belenes de esta exposición sean del mismo tema: el nacimiento, aunque ambientados en diferentes lugares, porque nadie sabe exactamente cómo fue el nacimiento de Jesús". Cada belén refleja una interpretación única, desde los populares escenarios en el entorno de la ciudad de Petra o el castillo de Villena, hasta los tradicionales belenes bíblicos.

Novedades y detalles que fascinan

Entre las principales novedades de este año se encuentran varios belenes que se presentan en forma de cuadro, una técnica creada por los belenistas alicantinos hace tres décadas. "El hecho de presentar los belenes como cuadros demuestra que se puede representar la esencia del nacimiento de Jesús en un espacio reducido, todo el mundo puede tener un belén sin importar el tamaño de este", explicó Cánovas. Algunos de estos belenes representan escenas como "La caravana de los Reyes Magos viajando por el país de los Nabateos camino de Jerusalén" o "Un coro de ángeles anuncia a los pastores el nacimiento de Jesús".

Además, el belén central destaca por su tamaño y la profundidad de las escenas que recrea. Se puede observar una representación de los tres momentos clave del nacimiento de Jesús: el nacimiento en el pesebre, la llegada de los Reyes Magos y el anuncio a los pastores. En el centro, un enorme árbol hace las veces de plaza en el pueblo de Belén, donde los niños juegan, mientras el nacimiento de Jesús tiene lugar en uno de los lados.

"Os nacerá el mesías": así ha sido la inauguración de la exposición de belenes 2025 / Rafa Arjones

Un espacio para la reflexión y la devoción

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, expresó su agradecimiento a la Asociación de Belenistas de Alicante por su dedicación y trabajo durante los últimos diez meses. "Hoy podemos ver que lo que va a suceder es que miles de alicantinos podrán disfrutar de este belén, que será el orgullo de todos. Los belenistas han superado sus propias expectativas, y cada año logran contar una nueva historia en torno al belén", relató Navarro, subrayando la importancia de apoyar las asociaciones culturales que preservan el patrimonio y las tradiciones de la provincia.

Por su parte, el obispo emérito de Orihuela-Alicante, Jesús Murgui, destacó el trabajo y la creatividad de los belenistas. "Cada año, la exposición es una sorpresa agradable. Lo que hacen es digno de admiración, y el hecho de que miles de personas la visiten demuestra el impacto que tiene este arte popular. Este año, además, celebramos el año jubilar de los 2025 años del nacimiento de Jesús, lo que otorga aún más significado a esta exposición", añadió Murgui.

La exposición "Os ha nacido el mesías" estará abierta al público hasta el 6 de enero de 2026, en el Palacio Provincial de la Diputación de Alicante. Los horarios de visita son de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, con la excepción de los días 24 y 31 de diciembre, cuando la muestra cerrará a las 19:00 horas. Durante los días festivos, la exposición se podrá visitar de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.