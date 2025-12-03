Reacciones a la salida de Rovira de Educación: desde "pésima" gestión, al papel "mediador"

La salida de José Antonio Rovira de la Conselleria de Educación, una de las áreas que más cambios ha experimentado en los dos años de Gobierno del PP en la Generalitat, ha desencadenado una cascada de reacciones entre familias, directores y representantes universitarios, con opiniones negativas hacia su gestión o, que, por el contrario, destacan el papel "mediador" del dirigente alicantino.

Su relevo al frente de un departamento que ha dado un vuelco a la enseñanza pública por su ley para que las familias decidieran, excluyendo a los consejos escolares, sobre la enseñanza en valenciano, por la financiación educativa y por las políticas de escuela pública, muchas de ellas convertidas en polémicas, que se han saldado con numerosas manifestaciones de la comunidad educativa.

En primer lugar, los directores de los colegios han pedido un "giro profundo" a las políticas de la conselleria. La presidenta de la Asociación de Directores de Infantil y Primaria de la Comunidad Valenciana (Adep-PV), Isabel Moreno, ha valorado el cambio "con esperanza y confianza en que no suponga una continuidad con la etapa anterior".

Moreno ha destacado que la nueva consellera cuenta con “una carrera docente exitosa y un perfil técnico muy extenso”, y ha pedido que sea capaz de “revertir la nefasta gestión de Rovira”. La representante de los directores ha pedido recuperar el diálogo con la comunidad educativa, revertir los recortes en necesidades educativas especiales, dignificar la labor docente y situar la escuela pública "como el motor de cohesión social". También ha criticado que la política lingüística reciente haya llevado a "un pozo del que hay que salir" y ha reivindicado "recuperar la lengua cooficial".

Los listados de la consulta de la lengua en un colegio de Alicante / Pilar Cortés

División entre las familias

En el lado de las familias, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos Enric Valor, integrada en la Confederación Gonzalo Anaya, ha tildado de "pésima" la gestión del dirigente alicantino al frente de Educación. En primer lugar ha denunciado su "persecución del valenciano con una ley de libertad educativa falsa" y ha reprochado un "claro favorecimiento a la escuela privada y concertada".

El presidente de la entidad provincial, Antonio Verdú, también le ha acusado de la paralización del Plan Edificant, que consideran un pilar fundamental para la mejora de las infraestructuras educativas públicas. Con ello, este sector de los padres le ha deseado "suerte" a la nueva consellera y le ha pedido que se digne a recibirles y que esté dispuesta a sentarse con esta confederación para ver qué camino va a seguir.

Manifestación por la defensa del valenciano / Alex Domínguez

Una lectura completamente opuesta hace la Federación de Ampas Gabriel Miró y la Confederación Valenciana de APAs (Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos), que ha calificado el relevo como "trágico", al considerar que se han visto obligados a adaptarse a sucesivos cambios cuando ya habían establecido una dinámica de trabajo con Rovira.

Su portavoz, Sonia Terrero, aspira que la nueva consellera "mantenga el diálogo tal como lo hacía Rovira" y que “escuche realmente a las familias". Como "gran ejemplo" de esto, menciona la Ley de Libertad Educativa.

Terrero también ha subrayado el "progreso" en la infraestructuras educativas y la modificación de los currículos "favorablemente". Además, ha destacado la reducción de ratios y la implementación de medidas en zonas rurales para evitar el cierre de centros educativos, como la disminución del número de alumnos requeridos.

En cuanto a los aspectos negativos, unicamente ha lamentado que no se haya "llegado a tiempo para la climatización de los centros", aunque ha reconocido que "sí que está en proyecto".

Rovira, en su reciente comparecencia en el Congreso en la comisión de la dana / INFORMACIÓN

La UA destaca su papel mediador

Por su parte, la rectora de la Universidad de Alicante (UA), Amparo Navarro, ha trasladado sus mejores deseos a la nueva titular y ha subrayado el papel de Rovira "en la culminación, después de tantos años del plan plurianual de financiación universitaria, que garantiza la estabilidad presupuestaria de las universidades".

Asimismo, rechazó entrar en la polémica sobre la postura que adoptó el Consell, en general, y Rovira, en particular, en el conflicto judicial por la carrera de Medicina entre la UA y la UMH, que implicó que la Generalitat se alineara con los argumentos de la Miguel Hérnández para que Alicante perdiera la titulación sanitaria. Por contra, la dirigente académica ha destacado "la labor mediadora" desempeñada por la conselleria en el conflicto de las prácticas de Medicina, un avance que considera "imprescindible" para garantizar que los futuros galenos de la UA puedan formarse en los hospitales públicos de la provincia.