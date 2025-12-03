Una cesión del PP a Vox que crece: más medios para celebrar la "reconquista" en el castillo de Santa Bárbara en Alicante

El castillo de Santa Bárbara de Alicante será, por segundo año consecutivo, escenario de la recreación de la "reconquista" durante el puente de la Constitución, los días 6, 7 y 8 de diciembre. Este año, bajo el título "Santa Bárbara bajo dos Banderas", el evento se desarrollará a través de un espectáculo que recorrerá tres niveles de la fortaleza.

Bajo la denominación de "reconquista", el acto ya tuvo lugar en 2024, cuando el evento fue adaptado por el equipo de gobierno del PP a las peticiones de Vox, con motivo de la celebración del día de Santa Bárbara, el 4 de diciembre, aniversario de la reconquista del castillo en 1248, por el que recibió su nombre. Anteriormente, en las ediciones de 2022 y 2023 se recreaban distintos momentos históricos desde el siglo XIII hasta el XIX, con charlas impartidas por historiadores, exhibiciones de armamento o cambios de guardia, entre otras actividades.

Este año, como novedad, el espectáculo crece y la recreación tendrá lugar en tres niveles del castillo en los que se representaran momentos de la historia de la fortaleza: la conquista del castillo por parte del Infante Alfonso, que más tarde se convertiría en Alfonso X el Sabio, en el siglo XIII y la Guerra de Sucesión Española en el siglo XVIII, en la que estarán presentes los dos bandos contendientes en el castillo, las tropas británicas y las borbónicas.

Cambios

Los asistentes podrán recorrer las dependencias del castillo y ser testigos de representaciones en las que se recrean momentos clave de estas épocas, como las batallas y los cambios de guardia. Además de la representación, el evento contará con diversas actividades inmersivas en las que los visitantes podrán participar directamente, como detonaciones y cañonazos. La ambientación histórica estará cuidada, con uniformes y armamento de la época, y cada uno de los tres niveles del castillo ofrecerá una representación distinta, guiada por un personaje histórico.

El evento se ofrecerá de manera gratuita y permitirá a los asistentes conocer la historia de la fortaleza con una serie de representaciones y actividades. Sin embargo, este año, el evento no contará con los tradicionales campamentos árabe y cristiano que en 2024 se ubicó en el Patio de Armas de la fortaleza.

Asimismo, los visitantes podrán disfrutar de las experiencias gastronómicas de Km 0 el viernes, sábado y domingo en su horario habitual, con degustaciones de chocolate y turrón, cervezas artesanas, vinos D.O. de Alicante y vinos premium.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, animó a "alicantinos y visitantes a participar en esta actividad durante el Puente donde podrán vivir en primera persona la vida en el castillo en el siglo XIII y en el XVIII con los personajes principales de la historia de una manera amena y divertida". "Es una forma original de disfrutar y conocer nuestra historia en compañía de familia y amigos en un entorno único", añadió Poquet.