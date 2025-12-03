Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conmemoración

Talleres, juegos y actuaciones en Alicante en el Día de las Personas con Discapacidad

Una veintena de asociaciones y alumnos de colegios e institutos de la ciudad participa en las actividades de sensibilización

Actividades en el Día Internacional de la Discapacidad este miércoles en Alicante

Actividades en el Día Interncional de la Discapacidad este miércoles en Alicante / INFORMACIÓN

J. Hernández

El Ayuntamiento de Alicante ha conmemorado este miércoles el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con una jornada lúdica de sensibilización y visibilización, en la avenida de la Constitución, en la que han participado miembros de la Corporación Municipal, una veintena de entidades sociales y alumnos de colegios e institutos de la ciudad con distintos talleres, juegos y actuaciones.

La concejala de Bienestar Social, Begoña León, ha señalado que “la diversidad enriquece la vida de cada uno de nosotros y a nuestra sociedad en su conjunto” y ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento “con seguir trabajando para promover la inclusión y eliminar barreras y prejuicios”.

Batucada en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad / INFORMACIÓN

Batucada

La jornada ha comenzado con un pasacalles con batucada desde la Casa de la Festa y ha incluido varias actuaciones artísticas de Down Alicante, San Rafael y Apsa, así como talleres de juego Boccia (Adacea–APCA), juegos inclusivos (ONCE), adornos florales (Anilia), juego del rosco sobre enfermedad renal (Alcer), pictogramas (Apacv), mediación comunicativa (Apesoa- Asocide) y circuitos vivenciales (Cocemfe, Retina, Asocide).

Durante toda la mañana se han podido visitar los puestos que han instalado 20 entidades que trabajan por la inclusión en Alicante y Mercalicante colabora también con la aportación de fruta para los asistentes.

Otro momento de las actividades / INFORMACIÓN

Naciones Unidas

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad es una celebración anual que tiene lugar cada 3 de diciembre desde 1992, instaurada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

 El propósito de esta proclamación, según los organizadores, es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como aumentar la conciencia sobre su situación en los aspectos políticos, sociales, económicos y culturales de la vida diaria.

