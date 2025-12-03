El tiempo en Alicante: el interior de la provincia amanece con 0º de sensación térmica en un día de rachas de viento

La provincia de Alicante afrontará este miércoles una jornada marcada por la estabilidad atmosférica y un ambiente más frío que en días anteriores. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el cielo se mantendrá poco nuboso durante todo el día, sin riesgo de precipitaciones y con un descenso claro de las temperaturas máximas. Las mínimas apenas variarán, dejando nuevamente amaneceres fríos en el interior, pero las máximas bajarán de manera generalizada, lo que hará que la jornada avance con una sensación térmica más fresca.

El viento del oeste y noroeste ganará protagonismo. Soplará con intensidad moderada y tenderá a ser fuerte en zonas expuestas del interior, incrementando la sensación de frío en las comarcas de montaña.

Aviso amarillo por viento

A esta situación se sumará mañana un aviso amarillo por viento que afectará a todo el interior de la provincia. Según AEMET, las rachas podrán alcanzar los 70 km/h entre la medianoche y las primeras horas de la tarde, con viento de componente oeste. El episodio abarcará una franja amplia del día y coincidirá con las horas de menor temperatura, lo que acentuará el desplome de la sensación térmica en municipios del interior.

El tiempo en Alicante

Alicante vivirá hoy un día muy estable, con cielos poco nubosos y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre 8 y 19°C, con una sensación térmica muy similar. El viento comenzará soplando del noroeste y, conforme avance la tarde, rolará al oeste, dejando intervalos moderados que se notarán especialmente a partir del mediodía.

El tiempo en Elche

Elche amanece con cielos despejados o poco nubosos. No se esperan lluvias y las temperaturas se situarán entre 7 y 17°C, con una tarde fresca. El viento del noroeste soplará con mayor intensidad durante la mañana, para ir perdiendo fuerza a lo largo de la jornada.

El frío adelanta la llegada del invierno a Alicante. / Juani Ruz

El tiempo en Benidorm

Benidorm vivirá una jornada tranquila y luminosa, con cielos poco nubosos durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre 9 y 16°C. El viento alternará entre el noroeste por la mañana y el oeste por la tarde, con intensidades suaves o moderadas, sin previsión de rachas destacadas.

El tiempo en Elda

Elda será una de las zonas donde el viento cobrará mayor importancia. El cielo permanecerá poco nuboso, con temperaturas entre 5 y 15°C y una sensación térmica mínima de 3°C, más baja debido al viento. El noroeste soplará con fuerza la mayor parte del día y podrá dejar rachas cercanas a 40 km/h, sobre todo por la mañana y primeras horas de la tarde.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja registrará un día estable con nubes altas por la mañana, que darán paso a un cielo poco nuboso el resto de la jornada. Las temperaturas irán de 9 a 18°C, sin riesgo de lluvia. El viento del noroeste y oeste se intensificará ligeramente por la tarde, dejando un ambiente algo más fresco.

El tiempo en Orihuela

Orihuela comenzará el día con intervalos nubosos, aunque las horas centrales traerán claros. Existe una probabilidad de lluvia baja, entre el 10 y el 15 %, limitada a la mañana. Las temperaturas se moverán entre 6 y 16°C, con un viento del noroeste que soplará con fuerza en las horas centrales, dejando rachas próximas a los 40 km/h en la Vega Baja.

El tiempo en Alcoy

Alcoy registrará uno de los amaneceres más fríos de la provincia, con temperaturas entre 4 y 13°C y una sensación térmica mínima de 2°C. El cielo se mantendrá poco nuboso y no se esperan lluvias. El viento será especialmente intenso: soplará del oeste y podrá dejar rachas de hasta 55 km/h en zonas altas durante la tarde, reforzando el frío en el interior norte.

Alumnos con abrigos en un colegio de la provincia / Áxel Álvarez

El tiempo en Dénia

Dénia vivirá una jornada tranquila, con cielos poco nubosos y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre 8 y 16°C, con una sensación térmica mínima de 6°C. El viento del oeste y noroeste soplará con intensidad moderada en ciertos momentos, aunque sin previsión de rachas significativas.