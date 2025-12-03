Vox advierte a Barcala sobre su apoyo a los presupuestos de 2026: "No vamos a dar ningún cheque en blanco"

El anuncio del borrador de los presupuestos municipales de 2026 abrió este miércoles un nuevo foco de debate en el Ayuntamiento de Alicante. Más allá de la cifra, 367,3 millones de euros, el volumen más alto de la historia reciente, el centro se ha puesto en las advertencias y condiciones que cada grupo ha puesto sobre la mesa, y especialmente en la postura de Vox, cuyo respaldo podría ser determinante para que equipo de gobierno del PP pueda sacar adelante las cuentas, como ya hicieron con los presupuestos de 2024 y 2025.

El ejecutivo municipal presentó el documento este miércoles, tras aprobarlo en una Junta de Gobierno extraordinaria después de recibir el visto bueno de Intervención, defendiendo que las cuentas crecen un 5,8 % respecto a este año, cuando cayeron un 3,3 % respecto al pasado 2024. Sin embargo, las inversiones vuelven a caer, pasando de 24,8 a 19,6 millones y heredando proyectos ya anunciados. Tras la presentación, todos los grupos han salido a fijar postura, y los de Abascal señalaron que "no van a dar ningún cheque en blanco" al equipo de gobierno del PP.

Vox marca condiciones

Los primeros en reaccionar han sido los concejales del grupo municipal de Vox, que han querido dejar claro al equipo de gobierno del PP que no interpretan los trámites aprobados en las últimas semanas como un gesto hacia un acuerdo presupuestario para 2026. "No vamos a dar ningún cheque en blanco como así venimos avisando en público y también en privado", indicó Robledillo.

"Elogiamos la confianza que tiene el equipo de gobierno en la aprobación de los presupuestos antes de final de año y ojalá sea así por el bien de los alicantinos, aunque desde VOX debemos recordar que todo lo que se está anunciando estos días son cuestiones pendientes de acuerdos anteriores cuyo cumplimiento es nuestro requisito para poder sentarnos a negociar las cuentas de 2026", recordó la portavoz de Vox.

Robledillo insistió en que cada apoyo de Vox debe estar justificado en el cumplimiento de su programa y recordó que ya han trasladado estas advertencias "en público y en privado". "Tenemos muchas medidas tanto presupuestarias como extrapresupuestarias que hay que pactar para aprobar los nuevos presupuestos y deberán aceptarlas si quieren nuestro voto a favor o nuestra abstención. Cada voto a Vox nos es prestado para cumplir nuestro programa y respetamos cada uno de ellos por la muestra de confianza que representan", afirmó Robledillo.

La izquierda carga con fuerza contra el borrador

La portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, valoró la primera impresión de las cuentas municipales como de "absoluta decepción". "Vuelven a bajar las inversiones y presentan proyectos reciclados que nunca terminan de ejecutarse. Encontramos un nuevo recorte en inversiones y más gasto corriente. Barcala ha rechazado cualquier diálogo previo con la oposición. En cualquier caso, da igual lo que prometa, porque no ejecuta ni la mitad de los proyectos que anuncia", explicó Barceló.

Asimismo, la portavoz socialistas cuestionó que el gobierno municipal arremeta contra el Gobierno de España cuando se ha publicado en el BOE que permitirá utilizar los remanentes acumulados para proyectos financieramente sostenibles. "Critica a Sánchez como cortina de humo para intentar tapar que la Generalitat Valenciana no empezará 2026 con un nuevo presupuesto y, por tanto, se quedan en el aire todas las inversiones anunciadas para este año después de que Barcala sacara pecho”.

Desde Compromís, su portavoz, Rafa Mas, acusó al PP de repetir cada año un "discurso inflado" sin ejecutar las inversiones prometidas. "El equipo de gobierno roza el esperpento. El año pasado eran los presupuestos más sociales; este año dicen que son los más expansivos. Pero solo ejecutan poco más de tres de cada diez euros. Ni un centro social nuevo, ni una biblioteca, ni equipamientos deportivos", señaló Mas.

Mas denunció además el incremento del gasto en contratas "sin supervisión" y criticó que el PP culpe al Gobierno central del deterioro urbano. También instó al equipo de Barcala a apoyar en Madrid la propuesta para permitir a los municipios usar remanentes en inversiones sostenibles: "Que miren por Alicante y dejen de hacer el ridículo".

El portavoz de Esquerra Unida-Podemos, Manolo Copé, calificó el borrador del PP como "continuista y profundamente conservador", con unas inversiones "de apenas 56 euros al año por vecino" que, a su juicio, evidencian "un Ayuntamiento sin proyecto ni modelo de ciudad". Copé denunció además un proceso "opaco y sin participación", basado en "acuerdos de despacho con Vox" y en una gestión "incapaz de ejecutar ni siquiera el presupuesto del año anterior".

El trámite que sigue

Por ahora, el proyecto ha sido aprobado este miércoles en una reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local, tras recibir el visto bueno de la Intervención municipal. Una vez el documento sea trasladado a la oposición, se abrirá un periodo de seis días hábiles para la presentación de enmiendas por parte de la oposición, que deberán ser resueltas por los técnicos de Hacienda, debatidas y votadas en la comisión correspondiente. Tras ello, el alcalde podría convocar un pleno extraordinario para su aprobación inicial, una vez alcance un acuerdo con alguno de los demás grupos.

En este sentido, la concejala de Hacienda Nayma Beldjilali ha asegurado tener "la mano tendida" a todos los grupos (el PSOE, Vox, Compromís y EU-Podemos). No obstante, la propia edil de Hacienda ha reconocido que el borrador presentado este miércoles ya incluye algunas propuestas de los ultras, como la creación del plan de choque de limpieza, anunciada previamente.