Alicante activa su segundo ecoparque ubicado en la Zona Norte tras modificar el contrato de Limpieza

El Ayuntamiento de Alicante anuncia la puesta en funcionamiento del nuevo ecoparque en la Zona Norte, situado en la calle Barítono Paco Latorre, frente al polideportivo municipal Antonio Solana. Este es el segundo ecoparque de tipo D en la ciudad, una instalación de gran volumen que ofrecerá a los ciudadanos un espacio de mas de 5.000 metros cuadrados adecuado para el depósito de residuos domésticos, tanto peligrosos como no peligrosos.

Este nuevo ecoparque está diseñado para recibir hasta 3.500 kilos de residuos diariamente, lo que equivale a tres toneladas y media de escombros, que se podrán depositar de manera gratuita. Los horarios de apertura son de lunes a viernes, de 9 a 20 horas, y los sábados de 9 a 14 horas, facilitando así el acceso de los ciudadanos. El ecoparque se encuentra ubicado entre Villafranqueza y Colonia Requena, una zona en la que anteriormente no existía una instalación de este tipo, lo que optimiza la accesibilidad para los residentes de la zona norte.

Este segundo ecoparque, que se pone en funcionamiento tras la recepción de la evaluación ambiental otorgada por la Conselleria de Medio Ambiente en septiembre, forma parte de un plan mayor para crear una Red de Ecoparques en Alicante, todavía por completar, que incluye uno en Playa de San Juan y otro en la zona de los barrios de Juan Pablo II (Pau 1) y La Torreta (Pau 2) y la carretera de Madrid. Con una inversión cercana a los 800.000 euros, la construcción fue adjudicada a la empresa Avance y Desarrollo de Obras S.L., cuyo plazo de ejecución fue inicialmente de cuatro meses, pero se extendió a seis meses.

Segunda modificación del contrato de Limpieza

El nuevo servicio entra en marcha tras la aprobación en el mes de noviembre por parte del equipo de gobierno del PP de la segunda modificación del contrato de limpieza y gestión de residuos con la UTE Netial, una empresa formada por Precero España SAU y FCC Medio Ambiente S.A. Esta modificación supuso un incremento de 7,2 millones de euros en el contrato que se justificó por la necesidad de incorporar en la gestión gestionar los dos ecoparques fijos, los de Aguamarga y el nuevo, el de Barítono Paco Latorre, y los nuevos ecopuntos móviles, que pasarán de uno a cuatro, al contrato actual, ya que antes estaba gestionado por la UTE Alicante, un contrato que se encontraba vencido y en prórroga forzosa.

Esta modificación se suma al primer cambio, aprobado en octubre, que destinó 5 millones de euros para reforzar la retirada de escombros y vertidos ilegales, especialmente en zonas periféricas de la ciudad. El contrato original, adjudicado a la UTE Netial en 2022 por 323 millones de euros, ahora alcanza un total de 335 millones de euros, lo que representa un aumento del 3,8 % en el presupuesto del servicio.

Nuevos ecoparques móviles

El concejal de Limpieza, Rafael Alemañ, destacó la importancia de este segundo ecoparque, subrayando que "con esta modificación del contrato, se redobla el esfuerzo en la recogida de escombros, enseres y podas, y se habilitan ecoparques para que los ciudadanos puedan depositar sus residuos domésticos". Además, Alemañ resaltó que la expansión de los ecoparques incluye la ampliación de los puntos móviles, lo que permitirá a los residentes de todas las zonas de la ciudad tener un acceso "fácil y cercano" para el depósito de residuos peligrosos, como pilas, fluorescentes, aceites o baterías.

Con esta segunda modificación del contrato, se prevé también la puesta en servicio de tres nuevos ecopuntos móviles, los cuales estarán equipados con contenedores de residuos con 12 bocas de vertido, cada una destinada a una fracción diferente de residuos domésticos. Además, el camión que ya realiza itinerancias en la ciudad continuará su ruta, ampliando la cobertura del servicio de recogida de residuos.

¿Qué residuos se pueden depositar en el ecoparque?

El ecoparque de la Zona Norte permitirá a los ciudadanos depositar tanto residuos peligrosos como no peligrosos. Entre los primeros, se incluyen materiales como aceite motor, pilas botón, aerosoles llenos, baterías de coche, baterías de móvil, fluorescentes, envases de residuos peligrosos, material absorbente contaminado y pinturas y barnices.

En cuanto a los residuos no peligrosos, los usuarios podrán dejar cartón, plásticos, madera, colchones, voluminosos, envases de plástico, latas y bricks, restos de jardinería, metal, residuos construcción y demolición, aceite vegetal, textil, envases vidrio, vidrio plano, pilas, cartuchos y toners, neumáticos y electrodomésticos y aparatos eléctricos y electrónicos.

Dos modificaciones de contrato y la tercera, en marcha

El contrato de limpieza de Alicante, adjudicado a la UTE Netial por 323 millones de euros en 2022, ha experimentado dos modificaciones en menos de un mes, con una tercera en proceso. La primera modificación, a finales de octubre, aumentó el presupuesto en 5 millones de euros, destinados a la mejora de la limpieza en áreas periféricas y la lucha contra las escombreras ilegales. La segunda modificación, en noviembre, sumó 7,2 millones más para incorporar dos nuevos ecoparques y equipos móviles. Con estos ajustes, el contrato total ha ascendido a 335,6 millones de euros.

Además, el equipo de gobierno municipal del PP, tras llegar a un acuerdo con el grupo Vox, anunció una tercera modificación, con un presupuesto adicional de hasta 6 millones de euros. Esta modificación incluye el refuerzo del servicio de limpieza con 130 nuevos puestos de trabajo y la adquisición de 22 vehículos adicionales. El objetivo de estos cambios es mejorar la cobertura en barrios con mayor incidencia de suciedad, como Carolinas y Benalúa, garantizando una limpieza más frecuente, incluso diaria y los fines de semana, algo que anteriormente solo ocurría en el centro de la ciudad. Con esta tercera modificación, el presupuesto se elevará nuevamente hasta en 6 millones de euros más, lo que situará el coste total del contrato en una cifra cercana a los 350 millones de euros.