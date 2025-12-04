Alicante investiga dianas terapéuticas para la cirrosis y el daño neurocognitivo asociado

Búsqueda de dianas terapéuticas, es decir, de proteínas o genes a los cuales dirigir un fármaco, para tratar la cirrosis y el daño neurocognitivo asociado. Es el avance en el que está trabajando un equipo de cuatro científicos del Departamento de Medicina Clínica de la Universidad Miguel Hernández (UMH) en el campus de Sant Joan, con el objetivo de desarrollar estrategias para ralentizar la progresión de la enfermedad y buscar nuevos tratamientos.

La cirrosis hepática es una de las diez primeras causas de muerte a nivel mundial. Es una enfermedad crónica del hígado que va al alza, y es la etapa final de distintas patologías. Puede estar causada por consumo de alcohol, por enfermedades metabólicas como el hígado graso, por hepatitis o por una enfermedad vírica, y después de la cirrosis viene el cáncer, de ahí que los investigadores implicados consideren interesante tener estrategias de manejo pues hay un alto número de pacientes que sufren esas patologías. Además, como en otras dolencias, la prevención es esencial así como el control de su avance.

Este ensayo, de dos años de duración y que se realiza en ratones, ha recibido una ayuda de 15.000 euros de la Fundación Navarro-Tripodi

Daño crónico

Esta investigación se realiza en ratones y comenzó hace dos meses con una proyección de dos años tras los cuales esperan que su trabajo pueda fructificar en nuevos tratamientos. Un ensayo que ha obtenido un reconocimiento, en forma de una beca de la Fundación Bienvenida Navarro–Luciano Tripodi, que le ha concedido una de sus Ayudas a la Investigación.

En total, 15.000 euros para el proyecto denominado "Comunicación entre poblaciones inmunitarias y perénquima hepático durante el daño crónico: papel de los receptores LGF1R y 2 en linfocitos T", que tiene como investigadora principal a la doctora María Esther Caparrós Cayuelas. Ella misma recogió la distinción en una gala que se celebró la semana pasada en el Colegio de Médicos de Alicante organizada por la Fundación Funcoma.

Tal y como explica la doctora, en cirrosis hepática hay un aumento de células inflamatorias, entre ellas linfocitos Th17. Estas células aumentan la expresión de IGF-R (proteína que se encuentra en la superficie de algunos tipos de células) durante su patología. Los científicos se pregunta lo siguiente: ¿cuál es el papel de este sistema IGF-R en el control del entorno inflamatorio hepático? ¿Influyen estas células en la pérdida neurocognitiva en cirrosis avanzada? ¿Atraviesan la barrera hematoencefálica?

María Esther Caparrós Cayuelas, primera por la izquierda, con el galardón para la investigación sobre cirrosis / INFORMACIÓN

Vinculación a la memoria

"Queremos ver el papel de este receptor en las poblaciones celulares inmunitarias hepáticas y cómo se reflejan dichos cambios a nivel cerebral, sobre todo en una región altamente vinculada con la memoria y el procesamiento cognitivo como es el hipocampo", explica María Esther Caparrós. Es decir, se trata de un trabajo de investigación que abunda en el eje hígado-cerebro.

Según indica la especialista, el estudio en profundidad de las alteraciones de los distintos componentes del sistema IGF-R en cirrosis experimental "permitiría profundizar en la comprensión de su papel regulador en la cirrosis y el deterioro cognitivo asociado a esta patología, e identificar nuevas dianas terapéuticas para un abordaje farmacológico más seguro y eficaz en estos pacientes".

Durante la cirrosis hepática se produce un aumento en el hígado intrahepático de células que tienen un perfil proinflamatorio, es decir, que van a perpetuar la inflamación.

"Cuando hablamos de inflamación es una situación patológica que no es buena. A esto contribuyen los linfocitos TH17. Son los que hemos visto que aumentan durante el proceso de la cirrosis. Crece también la expresión de un receptor, el IGF-R. Dado que ambos aumentan en la cirrosis la pregunta es qué papel tiene este receptor durante esa enfermedad. Buscamos elementos que se puedan tratar, a los que dirigirnos con estrategias de bloqueo y terapéuticas para evitar el daño".

Exceso de células del sistema inmunitario que reflejan una patología El receptor IGF-R puede considerarse una diana terapéutica en las células linfocitos TH17 para controlar el sistema inmunitario durante la cirrosis y poder tener un impacto en la mejora del daño neurocognitivo que se produce. Los linfocitos son un tipo de células que forman parte del sistema inmunitario y lo protegen pero cuando existe una enfermedad, y hay un exceso de estas células, ya es algo patológico y hace daño.

Barrera hematoencefálica

Además, destaca la investigadora, en cirrosis avanzada hay una alteración neurocognitiva y los pacientes a nivel cerebral y motor están peor. "Con este proyecto también vamos a ver, a nivel cerebral, si hay un cambio en el proceso cognitivo debido a células que puedan atravesar la barrera hematoencefálica que separa la circulación sanguínea del sistema nervioso y participar con ese perfil proinflamatorio en el daño cognitivo. Al final lo que queremos es poder frenar el daño y retrasarlo".

Con este proyecto vamos a ver, a nivel cerebral, si hay un cambio en el proceso cognitivo debido a células que puedan atravesar la barrera hematoencefálica María Esther Caparrós Cayuelas — Investigadora principal

El objetivo, como el de toda investigación de laboratorio con animales experimentales, es conseguir tratamientos. El experimento "tiene una proyección traslacional para humanos, que son la diana final. Los ratones son una herramienta".

Este proyecto durará dos años y tras ellos se esperan resultados. "Estamos en ello, dando pequeños pasos, viendo cómo se comporta este receptor en cirrosis. De los animales con que trabajamos estamos recogiendo tanto hígado como cerebro para ver si ahí se ven estas células. Estamos en pasos iniciales, pero el futuro es identificar dianas terapéuticas para abordajes farmacológicos".