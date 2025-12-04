El Ayuntamiento de Alicante deja con un euro en los presupuestos la recuperación del centro de día de plaza América

El Ayuntamiento de Alicante deja con un euro la partida destinada a la recuperación del centro de día de plaza América en los presupuestos para 2026, después de que el servicio fuera cerrado el pasado mes de agosto. Este centro, que atendía a unas 40 personas mayores en horario diurno, fue clausurado hace ya cuatro meses por no cumplir con los requisitos normativos exigidos por la Conselleria de Bienestar Social para prestar el servicio. El equipo de gobierno del PP prometió en octubre, tras las protestas de los usuarios afectados y los extrabajadores, encontrar un nuevo local que cumpliera con las exigencias técnicas de la administración autonómica, pero la asignación de solo un euro para este servicio genera dudas en el PSOE de Alicante sobre la viabilidad de su reapertura de cara al próximo año.

Según un informe de la Concejalía de Bienestar Social, la razón por la cual la partida para el centro de día ha quedado reducida a un euro radica en el cierre temporal del servicio debido a la "imposibilidad de continuar su funcionamiento" en el local actual. En este informe se detalla que las instalaciones no cumplían con los requisitos exigidos por la Conselleria de Bienestar Social para seguir prestando el servicio, lo que obligó a su clausura en agosto. De acuerdo con el informe, el crédito se ha reducido a un euro hasta que se disponga de una nueva ubicación que cumpla con las condiciones necesarias y no se ejecutará gasto alguno en su funcionamiento.

De esta forma, una parte significativa de los recursos que antes estaban destinados al centro de día de plaza América, concretamente 189.624,58 euros, ha sido reasignada a la creación de un centro comunitario en la zona de Campoamor. Este centro, que no está directamente relacionado con la atención a personas mayores dependientes, tiene como objetivo mejorar la atención comunitaria en una zona con alta densidad poblacional y diversidad social. Según el Ayuntamiento, la zona de Campoamor carece de equipamientos comunitarios de referencia, lo que justifica la creación de este nuevo centro para desarrollar actividades socioeducativas, talleres de convivencia y programas intergeneracionales.

La Generalitat Valenciana nunca financió el servicio

Por otro lado, los informes redactados por la Concejalía de Bienestar Social señalan que la Generalitat Valenciana nunca financió el servicio de estancias diurnas del centro de día de plaza América, debido a que el edificio no cumplía con los requisitos técnicos ni tenía la acreditación necesaria. El escrito indica que, a pesar de que en 2021 se inició el procedimiento para obtener la autorización necesaria, la Conselleria de Bienestar Social nunca concedió la acreditación, lo que impidió que el Ayuntamiento recibiera los fondos correspondientes al servicio de estancias diurnas.

La Conselleria de Bienestar Social había establecido en la Orden de 4 de febrero de 2005 y en el Decreto 59/2019 que los centros de servicios sociales deben cumplir con unos requisitos técnicos y normativos específicos para poder formar parte del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales y, en consecuencia, acceder a la financiación pública. Al no contar con la acreditación, el Ayuntamiento no pudo obtener estos ingresos previstos en el Contrato Programa 2021-2024, dificultando aún más la continuidad del servicio.

El PSOE exige explicaciones al equipo de gobierno

La portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, exigió este jueves al alcalde Luis Barcala que explique por qué el presupuesto de 2026 no incluye una partida suficiente para la reactivación del centro de día de plaza América. En lugar de los fondos necesarios para la reapertura del servicio, solo se ha incluido una partida de un euro. "Decenas de usuarios fueron expulsados de este servicio hace ya cuatro meses, y ahora el gobierno del PP no ha incluido los fondos necesarios para reactivarlo el próximo año. De hecho, sólo se ha incluido una partida de un euro, destacando que el local en el que se venía prestando el servicio, no cumple los requisitos", afirmó Barceló.

Barceló también criticó la falta de financiación destinada a los programas de bienestar social en el presupuesto municipal. "En total, se necesitan 21 millones, pero la Generalitat Valenciana sólo aporta 10,8 millones y, el resto, correspondería al Ayuntamiento. Sin embargo, el propio interventor advierte de que no se han consignado los 10,2 millones de euros que son necesarios para mantener los diferentes programas que viene prestando la administración local", subrayó la portavoz socialista quien indicó que "Barcala no puede dejar tiradas a las personas mayores y a las familias en situación de vulnerabilidad, por lo que le exigimos que aclare cuanto antes qué está ocurriendo".