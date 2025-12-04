Los niños de Alicante ya pueden mandar sus cartas a Papá Noel y los Reyes Magos en los buzones mágicos de Correos
Estos 22 casilleros están distribuidos por las oficinas de la provincia para que los más pequeños envíen sus peticiones al Departamento de Envíos Extraordinarios
Los niños de Alicante ya disponen de 22 buzones mágicos en las oficinas de Correos de la provincia que harán llegar sus cartas a Papá Noel y a los Reyes Magos. Hasta el 5 de enero el Departamento de Envíos Extraordinarios recibirá sus cartas y las enviará para que sus sueños se hagan realidad.
Además, en las oficinas de Correos también se podrán adquirir ‘packs mágicos’ para que los niños puedan escribir su carta, sobres especiales y pegatinas navideñas para decorarlos y que les encanten a sus destinatarios.
Además, se podrán adquirir “sellos mágicos” personalizados con la figura de Papá Noel y de los Reyes Gaspar, Melchor y Baltasar en todas las oficinas de Correos y en Correos Market.
También esta Navidad los equipos de voluntarios de Correos volverán a acercarse a varios hospitales de España a recoger las cartas de los niños y niñas ingresados. Así, además de entregar un detalle a los más pequeños, les aseguran que sus deseos llegarán directamente a las manos de Papá Noel y los Reyes Magos.
