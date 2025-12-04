Lo que opina el Colegio de Médicos de Alicante sobre la huelga de facultativos de cuatro días de la semana que viene

La directiva del Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) expresar públicamente su "apoyo firme y decidido" a las cuatro jornadas consecutivas de huelga médica nacional convocadas para los próximos días 9, 10, 11 y 12, "una movilización histórica liderada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM-CV) y el Sindicato Médico Andaluz, y respaldada por el Foro de la Profesión Médica de España", señalan en un comunicado.

Una convocatoria que estas organizaciones sindicales han acordado mantener pese a la última propuesta ministerial, conocida este jueves, para modificar el Estatuto Marco que ha recibido el comité de huelga tras la reunión del pasado lunes.

Las razones para rechazar la oferta se basa en la petición de un estatuto propio; la clasificación de los grupos profesionales; que no se califica la jornada de guardias como actividad extraordinaria ni se garantiza su retribución por encima de la hora ordinaria, y que dichas horas computen como tiempo trabajado para la jubilación, ni un calendario claro y bien definido para establecer la voluntariedad de las mismas; y se mantiene la movilidad forzosa, apuntan desde el Sindicato Médico.

Los médicos protestan en la plaza de la Muntanyeta / Jose Navarro

Incompatibilidades

Asimismo, "no podemos permitir un régimen de incompatibilidades discriminatorio, y al mismo tiempo retribuciones diferentes por igual trabajo, del mismo modo que no podemos permitir la exclusividad de los mandos intermedios. Un sistema de salud en el que la fuga de médicos es uno de sus principales problemas no puede poner más trabas para atraer talento.

La entidad califica de "notoria" la falta de voluntad negociadora por parte del Ministerio de Sanidad sobre la mejora de las condiciones de los médicos. "Esta huelga no es solo una protesta, es un llamamiento a las administraciones para que escuchen a quienes sostienen cada día el Sistema Nacional de Salud desde la responsabilidad, la vocación y el compromiso. Defender la profesión médica es defender una sanidad pública de calidad, es defender al paciente y ciudadano", indican desde el Colegio de Médicos.

Además de las cuatro jornadas consecutivas de huelga nacional, el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana ha convocado concentraciones el día 11 de diciembre a las 11 horas en la puerta de los hospitales para todos los médicos que estén trabajando o en los servicios mínimos durante los cuatro días de paros.

Médicos vuelven a protestar en Alicante contra la prohibición de ejercer en la sanidad privada / Rafa Arjones

Guardias

En el comunicado, el Colegio de Médicos afirma que del borrador de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad preocupa, sobre todo, "la clasificación profesional, que continúa invisibilizando la alta cualificación del médico. Una jornada laboral inasumible, sin máximos, supeditada a las necesidades del servicio, que pone en riesgo la calidad de la asistencia, así como la salud física y mental de los médicos. La no computación de las horas de guardia realizadas por los médicos a lo largo de su carrera como tiempo efectivo de trabajo a efectos de la jubilación. O la falta de medidas reales para garantizar la formación continua, el desarrollo profesional, o simplemente tiempo para atender a los pacientes con dignidad".

"Es inaceptable que se pretendan aplicar estos y otros agravios comparativos respecto a cualquier trabajador de cualquier profesión en España. Necesitamos un estatuto propio, hecho por y para los médicos”, reclaman.

Huelga indefinida desde el 27 de enero convocada por otros sindicatos Las cinco principales organizaciones sindicales con representación en el ámbito de negociación del Estatuto Marco del personal estatutario (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) han convocado a los trabajadores del Sistema Nacional de Salud (SNS) a una huelga indefinida que comenzará el próximo 27 de enero. Apoyan también el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) y el Sindicato Nacional de Técnicos (Tecnos).

Listas de espera

La precariedad creciente, la sobrecarga asistencial insostenible, las listas de espera y la falta de medidas para garantizar condiciones laborales dignas y una atención segura para la ciudadanía obligan a alzar la voz, dicen desde el Colegio de Médicos de Alicante.

"Secundar esta convocatoria es defender la calidad de la asistencia, la excelencia profesional y el futuro del propio sistema público de salud. Sobran las razones", concluyen.