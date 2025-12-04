El drama de Mamadou: una empresa de desokupación le presiona para abandonar su hogar en Alicante

El problema de la vivienda reflejado en toda su crudeza. Mamadou Dioume es vecino de Virgen del Remedio, uno de los barrios más vulnerables de Alicante, integrado en la denominada Zona Norte del término municipal. Nacido en Senegal, se trasladó hace 12 años a la ciudad, y desde hace cinco vive en un inmueble junto a sus dos hermanos, en la calle Abad Fernández Helguera.

Dioume, que trabaja como agricultor por temporadas en la Región de Murcia, vive de alquiler en un piso arrendado por una inmobiliaria. Desde hace meses, sin embargo, no siempre abona sus pagos con regularidad. “Si no tengo trabajo, no puedo pagar”, afirma. Esta misma semana, según su testimonio, se acercó a la inmobiliaria para pagar los 450 euros de alquiler “en mano, como siempre”. Aunque se ha comprometido a liquidar su deuda, desde la empresa “se negaron” a aceptarle el pago. “Me dijeron que no lo iban a coger”.

Imagen de empleados de la empresa de desokupación acudiendo a la casa de Virgen del Remedio, difundida en sus propias redes. / INFORMACIÓN

Entretanto, los empleados de una empresa de desokupación acudieron a su casa, ubicada en un primer piso. Esta misma compañía, a través de las redes sociales, publicó imágenes de la visita celebrando que habían logrado firmar un acuerdo “en 30 minutos”. Según esta misma empresa, los impagos se alargan desde 2023. “Hablamos con ellos y firman acuerdo de salida, en unos días recuperamos la vivienda”, dejan por escrito sin matizar la fecha.

Sí que la concreta un documento con fecha de 27 de noviembre, que aclara que el inquilino abandonará su hogar el 2 de febrero. Este papel lo firman el mismo inquilino y una persona que figura como “propietario – apoderado” del inmueble. Este último se compromete, según el folio, “al condonamiento [sic] total de la deuda y a no emprender acciones legales” contra el ocupante, aunque fuentes consultadas dudan de la validez jurídica del documento.

Críticas

Miquel Sans, miembro del Sindicat de Vivenda de la Zona Nord, explica que esta práctica es “habitual” en el barrio. “La dinámica que suelen mantener estas empresas es de acoso contra las personas que se encuentran viviendo dentro: bloquean la entrada, las escaleras, las zonas comunes, aíslan al inquilino y, con esa presión, intentan acceder a la casa y hacer firmar un acuerdo que no es válido, porque solo un juez puede expulsar a un inquilino de su vivienda”.

Según este activista, los vecinos requeridos por las empresas de desokupación “suelen firmar sin saber lo que firman, y son víctimas del desconocimiento de sus propios derechos, ya que muchos afectados, especialmente inmigrantes, no tienen constancia de la ley que les protege”.

Mamadou Dioume en el interior de su casa. / Pilar Cortés

Alal Rhussns, un vecino marroquí de Virgen del Remedio, confirma que esta práctica está cada vez más generalizada en el barrio. “Antes no pasaba ni un camión para limpiar y ahora tenemos cada día a este tipo de personas". Según explica, los precios de alquiler se han multiplicado. "Pretenden que paguemos 800 euros al mes de alquiler y eso es imposible: están generando pobreza”, asegura en referencia a la subida generalizada del alquiler mientras señala la “creación de pisos turísticos” en las cercanías del barrio.

Por su parte, Mamadou Dioume dice que “siempre” ha pagado “con normalidad” hasta "hace unos meses", y que ahora le dan dos meses para irse. “No puedo salir así, no tengo donde vivir”, lamenta. Desde la empresa de desokupación, contactada por INFORMACIÓN, han asegurado que el propietario de la casa “también es vulnerable”, que “teme que le embarguen el piso” debido a los impagos procedentes de la morosidad del inquilino, subrayan la propuesta de “perdonar la deuda” y niegan que actúen con intimidación. “Que otras empresas lo hagan no quiere decir que nosotros también”.

A día de hoy, en Virgen del Remedio, se encuentran alquileres superiores a los 1.000 euros al mes en pisos interiores de dos habitaciones o en un tercero sin ascensor. Precios muy por encima de las posibilidades de la mayoría de vecinos, que piden mantener las cuotas anteriores y más flexibilidad en los plazos para abonarlas. Una demanda que, según algunos propietarios, resulta “insostenible”.