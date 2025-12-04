Educación aumentará el control sobre la formación de los profesores

Tras el protocolo de emergencias, que aumenta las responsabilidades de los equipos directivos de los colegios e institutos para actuar ante una dana, la Conselleria de Educación ultima ahora una nueva regulación que implicará de cara al próximo curso incrementar también el control sobre el profesorado para que esté en formación permanente. Además, habrá una mayor supervisión de los Centros de Formación, Innovación y Recursos Educativos de la Comunidad Valenciana (Cefire), que tendrán que rendir cuentas sobre el impacto en las aulas de los cursos que desarrollan, la participación docente y la eficacia de sus programas con indicadores de rendimiento.

Los sindicatos, que han comenzado a negociar con el departamento autonómico el documento en la mesa sectorial de este jueves, rechazan que los profesores se formen fuera del horario laboral, como está ocurriendo, y reivindican condiciones de trabajo dignas ante las nuevas exigencias del Consell. De hecho, el próximo 11 de diciembre han convocado una huelga precisamente para reclamar más salario y más personal, entre otras reivindicaciones,

Para empezar, Educación pretende crear un registro digital integrado con el expediente docente electrónico (EDEN), que recopilará automáticamente toda la formación certificada que realicen los docentes. La conselleria ha fijado como prioritario que los profesionales de la enseñanza estén preparados en inteligencia artificial y competencia digital, Inclusión, equidad y atención a la diversidad, convivencia, prevención de riesgos, educación en valores, igualdad de género, derechos humanos, comunicación lingüística, competencia matemática, competencia científica, sostenibilidad y ciudadanía democrática, entre otros aspectos.

Una de las novedades más relevantes es la implantación de las microcredenciales (formación corta a distancia). . Además, la autoformación también gana peso. En este sentido, los docentes podrán proponer planes formativos propios y obtener certificación oficial siempre que acrediten evidencias de aprendizaje.

Respecto a los Cefires, además de fiscalizar el impacto de la formación que imparten, el Consell quiere que la dirección y asesoría de estos centros pasen a tener "procedimientos de selección y evaluación del desempeño más transparentes y profesionalizados", bajo el argumento de reforzar la calidad del acompañamiento a los centros educativos.

Repercusiones en la enseñanza

Frente a los planes de Educación, los sindicatos coinciden en que los profesores tienen que formarse dentro del horario lectivo y no fuera.

El STEPV ha exigido que garantice una gratuidad real de la formación; permisos y licencias retribuidas, así como dietas y compensaciones de desplazamiento cuando haga falta. También aboga porque los sindicatos tengan participación en el diseño de los cursos de los docentes y que los programas de formación sigan un modelo en valenciano, feminista e inclusivo.

En términos similares, UGT ha mostrado su preocupación por la ausencia de compensación, sea económica, profesional o de reducción de carga lectiva, ligada al esfuerzo formativo del docente; por los riesgos de vincular la formación obligatoria con consecuencias retributivas o penalizaciones salariales; y por la posible falta de adecuación de la oferta formativa de la red Cefire a las crecientes funciones y responsabilidades del profesorado,

Por su parte, el CSIF apela a un "equilibrio" entre las exigencias del Consell y las condiciones de trabajo del profesorado. Es partidario de una regulación, como la que propone, pero quiere que esté atado en la normativa que la formación se realice dentro del horario escolar. Además, defiende que los contenidos se adapten a la realidad de las aulas y que no vayan por detrás de las necesidades que se presentan, como ocurre con el caso de la inteligencia artificial. Para los cefires, el sindicato pone el foco en que los cursos sean amplios en oferta y plazas.