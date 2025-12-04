"La epidemia de gripe aviar es un problema desde hace 4 años y no se le ha prestado la suficiente atención"

Gonzalo Moreno del Val, director del Servicio de Animalario del Instituto de Neurociencias, tomó posesión en septiembre como presidente de la Organización Colegial Veterinaria, máximo órgano representativo de la profesión en España. Destaca que la transmisión humana de la gripe aviar es por ahora remota pero el virus afecta a muchas especies y tiene una rápida mutación. En cuanto a la peste porcina, no afecta a los humanos aunque representa un riesgo económico significativo para el sector exportador de carne de cerdo de España

¿Cómo valoran las medidas que se están aplicando contra la gripe aviar?

Es una epidemia que ha vivido antes el mundo natural y en España ya antes hemos tenido casos. Con este último virus realmente llevamos unos cuatro años con problemas y en 2025 está habiendo más incidencia afectando de manera importante a las granjas de gallinas ponedoras, por eso ha tenido más repercusión. Pero en la naturaleza lleva circulando mucho tiempo causando grandes problemas en algunas poblaciones de animales que tienen una susceptibilidad especial. Está suponiendo un contratiempo para la biodiversidad.

¿Cuál es su principal problema?

Es altamente patógeno y se ha adaptado a algunas especies de mamíferos. No solo les ha afectado, sino que se ha adaptado de manera que ha sido capaz de transmitirse de un mamífero a otro. Es un virus muy contagioso y virulento. Sobre la posibilidad de que llegue al ser humano, debemos tranquilizar a la población porque es muy remota. Ha habido algún un caso en personas, normalmente trabajadores de granjas expuestos al virus, pero son muy aislados. No es una posibilidad muy real de que pueda ser algo frecuente.

Gonzalo Moreno, en una imagen en el Instituto de Neurociencias de Alicante / Pilar Cortés / PILAR CORTES

Recombinación de virus

Los médicos señalan que se puede producir una recombinación de virus y contagiarse entre humanos...

Reforzando el mensaje tan importante de la vacunación de la gripe humana, que estamos en plena campaña, esta recombinación podría darse en un individuo que acaba estando afectado de gripe aviar y de gripe humana al mismo tiempo. El vacunarse de gripe humana, si siempre ha sido importante, en un escenario como el actual lo es todavía más, porque evitaríamos la posible coincidencia del virus de la gripe aviar y del virus humano en un mismo paciente.

¿Es especialmente vulnerable Alicante al virus aviar por su buena temperatura que atrae a las aves en invierno?

La circulación de aves silvestres siempre existe y existió el año pasado. Este año es verdad que parece que en la naturaleza hay más circulación de virus, pero a priori lo que nos puede preocupar son zonas con muchos humedales donde haya más presencia de aves silvestres. Estamos teniendo más detección de casos.

ANILLAMIENTO DE AVES POR EL 20 ANIVERSARIO DEL CLOT DE GALVANY / Matias Segarra

¿Puede tener relación con el cambio climático?

La epidemia de gripe aviar afecta a todos los continentes que hay en el mundo, y a día de hoy solo se libra Oceanía. Es decir, es un problema global y no está ligado al Mediterráneo porque hayan aumentado las temperaturas. No tiene especial relación con eso. Dentro de lo que siempre decimos del One Health, de que la salud animal y la ambiental sí están conectadas con la salud humana y son interdependientes, yo creo que desde el ámbito humano solo percibimos una amenaza cuando nos está casi tocando a nosotros. Y esta epidemia de gripe lleva siendo un problema en el mundo natural desde hace cuatro años y no se le ha prestado la suficiente atención en su momento.

¿Qué se debería haber hecho?

Se le debería haber prestado mucha más atención y más recursos desde hace años. Las enfermedades animales deben preocuparnos desde el inicio. Se lleva alzando la voz desde el ámbito de la salud animal desde hace años. Los problemas en origen se atajan mucho mejor que cuando ya están claramente en una situación de mayor descontrol. Esa es la clave, el poder apostar en mayor medida por la salud animal con enfermedades animales incluso cuando están lejos de nosotros.

Enfoque One Health

¿Existe preocupación entre los defensores del One Health de que pueda derivar en otra pandemia?

Los virus de la gripe se posicionan muchas veces como principales sospechosos a ser el próximo agente pandémico. Yo creo que esa situación todavía está lejos. Reitero que hay ciertos problemas que aunque parezcan en un primer momento de salud animal, está claro que pueden con el tiempo, sobre todo si no se controlan, acabar afectándonos a nosotros. Debemos poner los medios que hagan falta para hacer la vigilancia en salud animal, para ejercer el control oportuno y para erradicar estos problemas porque este virus de la gripe aviar ya es una catástrofe natural por la inmensa muerte de animales de muchas especies en el mundo. Aparte de la cuestión de la pandemia está claro que cuando un problema de estos se deja evolucionar y no se ponen las herramientas necesarias para controlarlo, al final puede llegar a afectarnos a nosotros, sí.

Sobre todo que no se haya vigilado mejor tras la pandemia de covid

Es que llevamos cuatro años. Efectivamente, hay investigadores que hablan de escalera del riesgo pandémico. Un virus que solo afecta a aves está más lejos de nosotros, pero va subiendo escalones poco a poco cuando, por ejemplo, afecta por primera vez a un mamífero. Luego ya no es solo afectarle, sino adaptarse a esos mamíferos y permitirse la transmisión de mamífero a mamífero. El virus va subiendo escalones hacia nosotros. Ha habido algún caso puntual de personas afectadas. No hay certeza de transmisión entre personas, pero este virus ha ido subiendo escalones en ese riesgo de acabar convirtiéndose en un virus pandémico. La cuestión está en que no siga subiendo y actuemos frente a él.

Pavo muerto

En la provincia hay humedales y ya se detectó el primer caso en un pavo en Guardamar. ¿Se esperan más?

Humedales siempre hemos tenido así como temperaturas suaves. Es por otro factor, por lo que sea está habiendo más circulación de virus en el medio y lo que sí que establecen las autoridades son, en zonas cercanas a humedales, más medidas preventivas sobre todo para las explotaciones de aves domésticas. Mayores medidas de bioseguridad para evitar el contacto de aves silvestres con las aves de las explotaciones.

¿Las palomas urbanas pueden verse afectadas? Hay miles en las ciudades

En aves estamos por encima de las 300 o 400 especies que ya han sido afectadas por este virus. Es curioso porque en algunas poblaciones genera una afectación muy grave y en otras mucho menos. Pero a priori hay muchas poblaciones de aves susceptibles. Evitando alarmismos y reiterando lo de que un contagio a las personas es una posibilidad muy remota, a la población hay que lanzarle el mensaje de que hay que establecer ciertas medidas de prevención. No se debería tocar animales (aves) que observemos enfermos o muertos y que encontremos por la calle, es una medida de prevención que se debe tomar.

Peste porcina

Si no teníamos bastante con la gripe aviar, irrumpe otro motivo de preocupación: la peste porcina

Aquí estamos ante un agente un poco diferente. Este agente no afecta a las personas, ni siquiera en el hipotético caso, que es prácticamente imposible, de que llegue a nuestra casa carne de cerdo contaminada. Hay que tranquilizar a la población. Tenemos un sistema de sanidad animal y de seguridad alimentaria muy solvente y es casi imposible que llegue carne contaminada a casa. Pero es que aunque llegara eso no supondría un peligro para nosotros. Este virus no se transmite a las personas. Lo que sí que puede tener un impacto muy grande es a nivel del comercio y el sector porcino en nuestro país es muy potente. Se produce más carne de la que se necesita y somos los primeros en exportación a nivel de la Unión Europea y terceros del mundo. Somos un productor muy importante y el problema es que hay países que directamente cierran sus fronteras a nuestras exportaciones, lo cual tiene unas consecuencias económicas importantes.

Abaten a un jabalí en El Campello tras obligar de desalojar una playa y dejar dos heridos /

¿Qué medidas se toman para paliarlo?

Desde hace años hay una política que se llama de regionalización que permite seguir exportando carne de cerdo desde regiones que no están afectadas por este foco de enfermedad, con lo cual el impacto económico se reduce. El protocolo que se ha adoptado para contener este foco es el adecuado. El sector porcino tiene unas medidas de bioseguridad bastante fuertes. Los veterinarios que trabajan en ese ámbito y con las administraciones están muy preparados para abordar este problema y esto lo refleja la detección temprana que se ha hecho del foco, que a priori está bastante localizado y se han establecido radios de seguridad que pensamos podrían permitir conseguir un abordaje eficiente.