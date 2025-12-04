La Federació de Fogueres responde a Alfonso el Sabio tras la presión sobre la distribución de racós en Alicante

La Federació de Fogueres responde a la hoguera Alfonso el Sabio tras su reciente presión sobre la distribución de los racós y barracas del centro de Alicante. En una comunicación directa con la directiva de la comisión, el ente gestor de la Fiesta que preside David Olivares indicó que la delimitación de los distritos es competencia exclusiva de su Junta Directiva y cierra la respuesta a responder antes de tiempo a la propuesta de la comisión.

El conflicto surgió este miércoles, cuando la hoguera anunció en un comunicado enviado a los medios de comunicación su proyecto para subir a Especial, un movimiento con el que esperaba forzar a que se aclarase cómo quedaría repartida la distribución de espacios en una de las zonas más codiciadas de la ciudad, donde varias comisiones esperan una reordenación que aún no se ha concretado.

El mensaje de la Federació de Fogueres

En respuesta al comunicado enviado por la hoguera Alfonso el Sabio, la Federació de Fogueres respondió este jueves con un mensaje claro a la comisión. En un correo dirigido a la hoguera, la Federació recuerda que la delimitación de los distritos foguerers de Mercado Central y Alfonso El Sabio es competencia exclusiva de su Junta Directiva, tal y como establece el artículo 33 de sus estatutos. "La Junta Directiva de la Federació no ha tomado ninguna decisión sobre el expediente de referencia al día de la fecha", señala el mensaje, dejando claro que aún no se ha determinado la distribución final de los espacios en disputa.

El correo también hace hincapié en que cualquier decisión se tomará en base a los informes de seguridad emitidos por el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Alicante, así como por la Concejalía de Tráfico. "La decisión se adoptará siempre buscando el mayor beneficio y concordia de las Fogueres y Barraques de la zona afectada", añade el escrito.

Este miércoles, la Federació de Fogueres hacia hincapié en esta misma idea en respuesta a las preguntas de INFORMACIÓN. El organismo insistió en que "no puede pronunciarse" hasta recibir antes la valoración de los Bomberos de Alicante y de la Concejalía de Fiestas, con el objetivo de que "salgan lo menos perjudicadas las hogueras y barracas de la zona".

La propuesta de Alfonso el Sabio para ascender a Especial

La propuesta de la hoguera Alfonso el Sabio se presentó como un proyecto que, según su comisión, es el resultado de "meses de trabajo y reuniones" con diversos organismos. La comisión destaca en su escrito "haber recuperado la plena disposición de su distrito", un espacio que, según señalan, había estado "limitado durante años". "Este paso resulta imprescindible para garantizar nuestra expansión y consolidar nuestro crecimiento", defiende la hoguera. La propuesta, que aún no ha sido aprobada oficialmente, detalla la instalación de tres racós y un mercadito dentro de los límites establecidos por la normativa BIC y el decreto municipal.

El proyecto de Alfonso el Sabio sitúa su eje principal en la confluencia de la avenida Alfonso el Sabio con la calle Belando, junto al monumento oficial. Desde ese punto, los tres racós se extenderían hasta las calles Campos Vasallo, Capitán Segarra y Pablo Iglesias, mientras que la ubicación del mercadito aún no se ha determinado. Este plan, que ha sido presentado sin contar con el visto bueno de la Federació ni del Ayuntamiento, busca dar un impulso a la hoguera en su deseo de ascender a la categoría Especial, que fue anunciada por la comisión en septiembre, tras la aprobación de un decreto municipal que prohibió los mesones-bar y limitó el número de racós jóvenes en función de la categoría en la que plante cada comisión.

El presidente de la comisión, Jorge Costa, aseguró que, por el momento, "no sabemos cómo va a quedar la distribución con Mercado Central". El presidente de la comisión indicó a INFORMACIÓN que trabajan en su plan sin tener noticia del rediseño de espacios que debe coordinar la Federació junto a Bomberos y la Concejalía de Fiestas. "Suponemos que ahí se verá cómo queda, sobre todo en relación a las zonas de seguridad. Nosotros no hemos hablado con ninguna hoguera, este es nuestro proyecto", explicó Costa.