Feria de Navidad de Rabasa de Alicante: estos son los horarios por días

El recinto ferial de Rabasa abrirá nuevamente sus puertas para acoger una de las citas más esperadas del invierno en Alicante: la Feria de Navidad, un evento promovido por la Asociación Provincial de Industriales de Feria de Alicante (APIFA). El espacio se transformará durante semanas en un punto de encuentro con iluminación especial, propuestas para todos los públicos con más de 30 atracciones, food trucks, dulces típicos, castañas y churros con chocolate.

La feria permanecerá en funcionamiento hasta el 18 de enero de 2026, un periodo en el que los visitantes podrán disfrutar de actividades pensadas para el ocio familiar, desde dulces típicos hasta atracciones clásicas y áreas de entretenimiento.

Horarios de la Feria de Navidad de Alicante

La feria de Navidad abre de 18.00 horas a cierre y los domingos y festivos de 11.00 a 14.30 horas. Los días 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero habrá puestos que abran desde las 17.00 a las 20.00 horas.

El calendario de aperturas y cierres es el siguiente:

4 de diciembre: cerrado

5, 6, 7 y 8 de diciembre: abierto

9, 10 y 11 de diciembre: cerrado

12, 13 y 14 de diciembre: abierto

15, 16, 17 y 18 de diciembre: cerrado

19, 20, 21, 22 y 23 de diciembre: abierto

24 de diciembre: cerrado con algunas excepciones

25, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre: abierto

31 de diciembre: cerrado con algunas excepciones

1, 2, 3 y 4 de enero: abierto

5 de enero: cerrado

6 de enero: abierto

7 y 8 de enero: cerrado

9, 10 y 11 de enero: abierto

12, 13, 14 y 15 de enero: cerrado

16, 17 y 18 de enero: abierto

Durante los días lectivos, de lunes a jueves, la feria abrirá únicamente en el periodo de vacaciones escolares navideñas. En esas jornadas lo hará a partir de las 18.00 horas, sin una hora de cierre establecida, ya que la actividad se mantendrá mientras continúe llegando público.