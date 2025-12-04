El Gobierno permitirá a Alicante invertir 155 millones de "ahorros" entre dudas del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Alicante podrá disponer de hasta 155 millones de euros más para ejecutar nuevos proyectos en los próximos dos años. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley por el que se permitirá a las administraciones locales y autonómicas emplear el superávit obtenido en sus cuentas del 2024 para destinarlo a Inversiones Financieramente Sostenibles hasta 2027. Una medida que desde el ejecutivo municipal de Luis Barcala llevan reclamando dos años, pero que ahora ven con recelo: "Tenemos que estudiar la letra pequeña"

En el caso de Alicante, el remanente de tesorería del ejercicio 2024 (es decir, el dinero presupuestado que quedó sin invertir) asciende a 155.575.675,98 euros. Un importe que, ahora, el ejecutivo local podrá destinar a las citadas Inversiones Financieramente Sostenibles, que son aquellas que no afectan al equilibrio presupuestario ni comprometen partidas de ejercicios posteriores. Básicamente, se trata de proyectos como obras públicas, quedando excluidos los contratos de servicios. No obstante, sí se pueden incluir, de acuerdo con el Gobierno, cuestiones "esenciales", como pueda ser el alcantarillado, abastecimiento de agua, recogida de residuos o alumbrado público, mejora de los sistemas productivos y de los diversos sectores, infraestructuras de transporte, centros docentes, asistencia social primaria, vivienda, recursos hidráulicos o sociedad de la información, entre otros ámbitos.

Desconfianza del PP

Con esta medida, según informaron desde el Ministerio de Hacienda, "se pretende favorecer la actividad inversora de las administraciones, aprovechando que la situación financiera de muchos de estos territorios les ha permitido generar superávit y remanentes de tesorería en estos últimos años". Sin embargo, para la concejala de Hacienda de Alicante, Nayma Beldjilali, "el anuncio del Gobierno para poder usar los remanentes en inversiones financieramente sostenibles llega con dos años de retraso". La edil popular cree también que "como todas las cosas que vienen del Ejecutivo de Sánchez, hay que ponerlas en cuarentena", por lo que tendrá que "estudiar la letra pequeña".

Al respecto, Beldjilali ha advertido de que "hay que ver las condiciones" que establece este Decreto. "Esperamos que la norma esté redactada de manera que realmente beneficie a los ayuntamientos, no que solo lo parezca sino que sea una ayuda real, y podamos usar el dinero de los alicantinos en inversiones que realmente beneficien a la ciudad", ha añadido la responsable de Hacienda en el Consistorio alicantino.

