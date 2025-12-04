El instituto Isabial de Alicante presenta treinta publicaciones en revistas de alto impacto

El Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial) ha celebrado en Alicante el «VIII Día de la Investigación Clínica del departamento de salud Alicante-Hospital General y el X Encuentro de Investigadores». Una jornada en la que se ha reconocido la excelencia de los trabajos científicos publicados por el personal investigador a lo largo del año y que, además, ha incorporado por primera vez encuentros directos entre pacientes y personal investigador para reforzar la alineación de los proyectos con las necesidades reales de la población.

Congresos

Durante la jornada se han presentado un total de 30 publicaciones en revistas de alto impacto y comunicaciones a congresos que son el fruto de los proyectos de investigación biomédica que se llevan a cabo en el centro de investigación sanitaria de excelencia de la provincia de Alicante.

Este año como novedad, se han celebrado de forma paralela a las presentaciones citas entre entidades de pacientes y personal investigador de diferentes áreas de investigación.

Jose Luis Ibañez, premio extraordinario de investigación en Isabial / INFORMACIÓN

Asociaciones

Representantes de la Asociación Española de Esclerodermia, Unión de Diabéticos de Alicante, la Asociación Miastenia de España (AMES) y la Asociación de Esclerosis Múltiple de alicante (ADEMA) se han reunido con el personal investigador de su área para resolver cuestiones, compartir inquietudes y generar sinergias.

Estas reuniones han servido para fomentar el diálogo, la colaboración e involucrar a los pacientes de estas enfermedades en la investigación clínica en todas sus fases, de modo que los proyectos de investigación estén alineados con las necesidades sanitarias reales de la población alicantina.

Ocho premios

Entre la treintena de publicaciones y comunicaciones presentadas durante el encuentro se han fallado un total de ocho premios, clasificadas en varias categorías. De estos, siete premios, dotados con 500 euros, han sido para las mejores publicaciones en función de las diferentes categorías según el Journal Citation Report (JCR) y el premio especial, con una cuantía de 1.000 euros, ha distinguido el trabajo con mayor impacto traslacional y relevancia social.

Un jurado compuesto por entidades e investigadores ha sido el encargado de valorar los trabajos presentados y fallar los premios otorgados. El jurado ha estado formado por la directora de oficina del Banco Sabadell, Montserrat Guapo; la adjunta de dirección de Enfermería del Departamento de Salud Alicante-Hospital General, Ana Bellot; así como los investigadores eméritos de Isabial Félix Lluis Casajuana y José María Palazón.

Encuentro con asociaciones de pacientes en Isabial / INFORMACIÓN

Premiados en el “VIII Día de la Investigación Clínica y X Encuentro de Investigadores”

Mejor comunicación presentada en congresos, en la que el autor es personal de Atención Primaria o de Enfermería:

Rahma Amrani Mnia. Determinantes de la ingesta en pacientes mayores hospitalizados: análisis semicuantitativo y factores asociados

Mejores publicaciones:

Isabel De Castro Ibáñez . Resultados a un año en pacientes ancianos con colecistitis aguda según el tratamiento inicial

. Resultados a un año en pacientes ancianos con colecistitis aguda según el tratamiento inicial Gonzalo Ulises Pérez Paz. Efectividad de las estrategias de inmunización para prevenir la infección respiratoria aguda grave durante la temporada 2023/2024 en un departamento de salud español

Efectividad de las estrategias de inmunización para prevenir la infección respiratoria aguda grave durante la temporada 2023/2024 en un departamento de salud español Óscar Moreno Pérez . Efectos de la semaglutida oral sobre los resultados renales en personas con diabetes tipo 2: estudio observacional retrospectivo, multicéntrico y nacional (RENAL_ENDO2S-RWD SUBSTUDY)

. Efectos de la semaglutida oral sobre los resultados renales en personas con diabetes tipo 2: estudio observacional retrospectivo, multicéntrico y nacional (RENAL_ENDO2S-RWD SUBSTUDY) Luis Moreno Navarro. Índice de cadenas ligeras Kappa libres como biomarcador diagnóstico y pronóstico en la esclerosis múltiple

Índice de cadenas ligeras Kappa libres como biomarcador diagnóstico y pronóstico en la esclerosis múltiple Marta Herrero Brocal. Programa de alta precoz tras el implante percutáneo de válvula aórtica basado en un seguimiento estrecho mediante telemonitorización apoyada en inteligencia artificial: estudio Teletavi

Programa de alta precoz tras el implante percutáneo de basado en un seguimiento estrecho mediante telemonitorización apoyada en inteligencia artificial: estudio Teletavi José Luis Ibáñez Criado. ¿Pueden los electrogramas del CDI contribuir a la ablación de taquicardia ventricular? Resultados del ensayo multicéntrico y aleatorizado AIDEG-VTA

Este último se ha alzado asimismo con el premio especial al trabajo con mayor impacto traslacional y relevancia social.