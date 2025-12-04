José María Manzanares y Pedja Mijatović, primeros Embajadores de la hoguera Mercado Central

La hoguera Mercado Central inicia un proyecto con la mirada puesta en su centenario en 2028. Se trata del nuevo programa, llamado "Ambaixadors", que tiene como objetivo proyectar la imagen de la comisión, fortalecer los vínculos culturales y sociales y situar las Hogueras en un escaparate nacional e internacional.

Con este nuevo ciclo, la comisión ha anunciado a quienes serán dos de sus primeros "Embajadores de la Foguera Mercado Central en 2026": el torero José María Manzanares y el futbolista Pedja Mijatović. Además, la comisión ha adelantado que un tercer nombre, proveniente del mundo de la cultura y la televisión, se dará a conocer en las próximas semanas.

José María Manzanares

El primero de los "Ambaixadors" es el torero José María Manzanares. Primer “Ambaixador” oficial del proyecto, será presentado este próximo domingo 7 de diciembre, en un acto histórico para la comisión. Con una trayectoria internacional y un vínculo muy especial con Alicante, el maestro Manzanares se suma por primera vez a una Foguera, un gesto de enorme valor simbólico para la entidad. Su incorporación representa arte, tradición y orgullo mediterráneo.

El acto contará con la asistencia de las Belleas del Foc 2025, Adriana Vico y Valentina Tárraga acompañadas del Presidente de la Federació de Fogueres de Sant Joan, David Olivares, junto a los máximos cargos de la foguera. El periodista alicantino José Germán Estela actuará como mantenedor del acto, sumando su mirada divulgativa y su apoyo al proyecto.

Pedja Mijatović

El segundo embajador anunciado por la hoguera Mercado Central es Pedja Mijatović, una figura relevante del fútbol europeo. Reconocido por su papel en el Real Madrid y el fútbol europeo, Mijatović reúne valores de esfuerzo, superación y unión entre culturas. Su cercanía, su conexión con la afición española y su capacidad para trascender fronteras han sido los motivos por los que la comisión le ha seleccionado como embajador.

Mijatović se ha convertido en un pilar dentro de la comunidad, promoviendo valores de esfuerzo, superación personal y compromiso social. En paralelo, Mijatović se ha involucrado activamente en un proyecto para apoyar al Partizan de Belgrado, su antiguo club, que atraviesa un momento complicado.

Un Tercer Embajador por Anunciar

La hoguera Mercado Central también ha confirmado que un tercer embajador se sumará a este proyecto en las próximas semanas. Este nuevo nombre provendrá del mundo de la cultura y la televisión. Con este tercer embajador, la comisión busca enriquecer aún más el proyecto y ampliar su influencia. La comisión invita a todos los alicantinos y colaboradores a sumarse a esta etapa en el camino de la comisión hacia su centenario en 2028.