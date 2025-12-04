El ministro de Cultura alerta de las graves consecuencias de "desproteger" el valenciano en Alicante

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun lanzó este jueves en Alicante una defensa contundente del valenciano y del conjunto de lenguas del Estado y alertó de los "riesgos reales" que afrontan en la actualidad. El portavoz de Sumar advirtió de que "ante cualquier ataque de regresión lingüística actuaremos" y rechazó haber visto "nunca" un ayuntamiento que, como el de Alicante, haya aprobado una declaración institucional para "desproteger su lengua", en alusión al visto bueno de PP y Vox para que la ciudad deje de estar adscrita a la zona de predominio lingüístico valenciano.

La intervención de Urtasun fue protagonista en la jornada "El plurilingüismo como acto de libertad", organizada por Escola Valenciana y la Cátedra de Derechos Lingüísticos de la Universitat de València, junto al apoyo de la Universidad de Alicante (UA). Durante el acto, abierto por la rectora Amparo Navarro, el ministro de Cultura situó la diversidad lingüística como "un pilar democrático" y acusó a PP y Vox de "pretender arrinconarla". Es más, reclamó al nuevo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que haga público el acuerdo pactado con Vox en la investidura y que aclare si ha sido a costa de recortar la lengua cooficial, pese al cambio en el discurso sobre el valenciano respecto a la etapa de Mazón, incluyendo que ahora se gestionará desde la Presidencia y no desde la Conselleria de Educación y Cultura.

El acto reunió a multitud de colectivos en defensa del plurilingüismo / Pilar Cortés

Así, Urtasun denunció que hoy en España "hay dos maneras de entender las lenguas". Aseguró que una es "la nuestra", que las considera una riqueza y un patrimonio compartido”, y señaló que la otra es "la de algunos partidos que quieren reducirlas, negarlas o prohibirlas, porque no encajan en su idea de un país pequeño y uniformado".

En relación a la polémica petición del Ayuntamiento alicantino a las Cortes para que el municipio se elimine de las áreas donde predomina la lengua vernácula, el ministro advirtió que este cambio "no solo ignora la realidad lingüística, sino que tendría consecuencias gravísimas: recortar derechos, reducir la oferta educativa en valenciano y expulsar la lengua del espacio social". No obstante, envió un mensaje de tranquilidad a los colectivos valencianistas que acudieron al acto de la Sede Universitaria de la UA, porque "no solo les ampara el Estatuto de Autonomía, sino también la Constitución".

El ministro de Cultura, en Alicante, con motivo del Día de los Derechos Lingüísticos / Pilar Cortés

Enseñanza y cultura

El ministro también cargó contra las políticas más controvertidas del Consell en materia lingüística. Una de ellas, la Ley de Libertad Educativa; la llamada Ley de señas de identidad, por "pretender prohibir ayudas a entidades que equiparan valenciano y catalán", lo que tachó de "barbaridad", y la falta de diálogo con el sector cultural.

Asimismo relató que, desde su llegada al Ministerio de Cultura, se encontraron con una Generalitat Valenciana que aplicaba "recortes y censura" a la difusión de la cultura valenciana. Su criterio fue "abrir" donde la Generalitat "cerraba".

Con todo ello, garantizó el respaldo protector del Ministerio de Cultura ante lo que considera una ofensiva ideológica contra la pluralidad lingüística. Aseguró que actuará como "faro de libertad" y como "contrapunto institucional". Además, no pasó por alto su agradecimiento a las entidades defensoras del valenciano. "Sin vosotros, el País Valencià sería hoy mucho más pobre culturalmente. Habéis mantenido viva una cultura que algunos querían arrinconar", dijo.