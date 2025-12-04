Alicante rinde homenaje a la mujer asesinada a manos de su expareja en El Pla
El Ayuntamiento decreta luto oficial para este jueves y guarda tres minutos de silencio
Alicante rinde homenaje a la mujer asesinada esta semana en El Pla a manos de su expareja, que posteriormente se quitó la vida ahorcándose en el balcón. El alcalde de la ciudad, Luis Barcala, ha decretado para este jueves un día de luto oficial, en el que las banderas ondearán a media asta, además de guardar tres minutos de silencio "en señal de repulsa por este nuevo asesinato machista".
"La violencia contra las mujeres, intolerable e inadmisible, vuelve a golpear con toda la crudeza; y esta vez lo ha hecho muy cerca, en Carolinas Altas", ha lamentado el dirigente popular. "Una vez más, es necesario hacer una llamada a la ciudadanía y al conjunto de las instalaciones para cerrar filas todos juntos y rechazar y actuar con la máxima firmeza y contundencia esta lacra para poner coto a la violencia machista", ha añadido.
Homenaje
Los tres minutos de silencio que el Ayuntamiento de Alicante había convocado para este jueves, en memoria de la joven de 29 años asesinada a manos de su expareja esta semana, se han visto interrumpidos por la música que acompaña al Belén Gigante.
A las 12:00 tal y como estaba convocado, la Corporación municipal se ha situado frente al edificio consistorial para rendir homenaje a la última víctima de la violencia machista, una vecina del barrio de El Pla. Sin embargo, la megafonía del Belén Gigante permanecía encendida. Los portavoces del ejecutivo local, Cristina Cutanda y Manuel Villar, han sido los primeros en advertir de la situación y pedir que se interrumpieran los minutos de silencio hasta resolver la situación.
Tras unos instantes de desconcierto, en los que incluso algunos concejales se han internado en la zona vallada en torno al nacimiento para tratar de silenciar los altavoces, la Policía Local ha terminado desconectando la megafonía, dando pie con varios minutos de retraso al homenaje. Todo ello en presencia de amigos y conocidos de la joven, que se habían acercado a participar en el homenaje.
