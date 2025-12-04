Ojo con las infracciones: Alicante espera recaudar el doble por zona azul y un 39 % más por multas en 2026

Alicante estrecha el cerco a las infracciones de tráfico. El Ayuntamiento espera recaudar el doble por la zona azul y casi un 40 % más por multas a quienes incumplan la Ordenanza de Circulación. Son algunas de las previsiones que se extraen del borrador de presupuestos presentado esta semana por el gobierno municipal de Luis Barcala.

El capítulo de ingresos del borrador recoge un incremento sustancial en la tasa por el estacionamiento de vehículos, que fue de 2,2 millones en 2025 y que se estima de 4,79 millones en el próximo año. Un aumento del 114 %. En la misma línea, se espera recaudar hasta 8,5 millones de euros por multas a infracciones de la Ordenanza de Circulación, cuando en 2025 se han obtenido 6,1 millones por este motivo, un 39 % menos. Igualmente, se contempla un 15 % más de arrastres por parte de la grúa municipal al depósito de vehículos.

"Razonamientos insuficientemente sólidos"

Ingresos justificados por el gobierno popular en la próxima renovación del contrato, caducado desde enero de 2025 y en situación de prórroga extraordinaria. Una serie de razonamientos que el interventor aprecia "insuficientemente sólidos", puesto que el pliego ni siquiera se ha sometido todavía a fiscalización pese a que el ejecutivo de Barcala aseguró que estaría listo "en el primer semestre del año".

Respecto a las multas que el Ayuntamiento espera imponer a quienes infrinjan la Ordenanza de Circulación, el alto funcionario cree que "no parece suficientemente justificado en el expediente".

Barcala lo fía a los impuestos

En el mismo capítulo, el gobierno municipal estima mejorar sus ingresos gracias a la participación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto de Actividades Económicas de un 16,9 % y un 9,5 %, respectivamente. Incrementos "aparentemente altos" para el interventor municipal, especialmente "si se toma en consideración la nota informativa de la Secretaría de Estado de Economía y Hacienda, en la que se indica una previsión de 11,5 millones en 2026".

Entre otros ingresos, el ejecutivo municipal también ha incluido en el borrador los 540.000 euros anuales que espera obtener por la explotación del antiguo "Quiosco Peret", en la Explanada. Después de años de impagos por parte del anterior propietario, el Ayuntamiento volvió a adjudicar su gestión este año a una empresa propiedad de Luis Castillo, presidente de la Asociación Provincial de Apartamentos y Hoteles de Alicante, por lo que obtendrá un 618 % más de los 75.000 euros que recabó este 2025 por el uso de las instalaciones.

Sin contrato a la vista

Por el momento sin licitación y con una prórroga excepcional para garantizar su continuidad, así se encuentra en estos momentos el contrato de la Zona Azul (ORA) y del servicio municipal de grúa y depósito de vehículos.

El pasado mes de noviembre, once meses después de su vencimiento y tras consumir todas las prórrogas ordinarias posibles, el Ayuntamiento de Alicante aprobó de forma extraordinaria una nueva extensión del contrato, la quinta en la práctica, tras ser adjudicado en 2013 por un periodo inicial de ocho años, con dos más de extensión. El acuerdo, adoptado en una reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local, daba continuidad de nuevo a la concesión pese a que la última ampliación finalizó el 25 de enero de 2025, sin que por el momento se haya impulsado la licitación del nuevo contrato.

La aprobación llegó casi un año después de que concluyera definitivamente el contrato, ampliado hasta enero de 2025 como compensación a la UTE por la suspensión de la zona azul en Carolinas. Desde entonces, la gestión ha continuado en situación de prórroga tácita, sin cobertura contractual formal, a la espera de un nuevo proceso de adjudicación que el equipo de gobierno indicó en enero que se abriría a principios de este año.