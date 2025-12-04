La pista de patinaje sobre hielo se traslada al puerto de Alicante: así será el nuevo espacio tras la renuncia del Ayuntamiento

La pista de patinaje sobre hielo, que se instalará este año en el puerto de la ciudad, despeja las dudas sobre si inauguración. Este cambio se produce tras la decisión del Ayuntamiento de renunciar a su tradicional pista de hielo, que el año pasado ya se instaló en el puerto, pero dentro de las actividades municipales, una decisión que pone fin a la incertidumbre que había rodeado la ubicación de la instalación durante las últimas semanas tras indicar en un primer momento la concejala de Fiestas que la pista se instalaría en la Plaza de Toros.

Finalmente, el lugar elegido para esta atracción navideña será el Muelle 12, en pleno recinto portuario, donde una empresa privada gestionará la pista dentro de un nuevo espacio navideño. Este año, la experiencia navideña en Alicante se concentrará en un espacio conocido como Navalia, un pueblo navideño que transformará el puerto desde el 12 de diciembre hasta el 6 de enero. Así, el espacio de El Muelle Live será el centro de una oferta navideña que incluye actividades para toda la familia.

La pista de patinaje estará en el centro de este espacio. Este año, como ya hizo el Ayuntamiento en 2024, se apostará por una opción más sostenible, con una pista que será de superficie sintética, lo que permitirá a los patinadores deslizarse como si estuvieran sobre hielo sin utilizar agua ni frío artificial. Este tipo de material tiene la ventaja de ser ecológico, al no generar el impacto ambiental que conlleva el uso de hielo tradicional.

Casa de Papá Noel y Campamento Real

Además de la pista de patinaje, el recinto contará con espacios similares a los que también se pueden encontrar dentro del catálogo de actividades del Ayuntamiento de Alicante, como la Casa de Papá Noel, donde los niños podrán conocer al emblemático personaje de la Navidad y conocer los secretos de su taller. Justo al lado, en el Campamento Real, los Reyes Magos estarán afinando sus rutas para la gran noche del 5 de enero.

Otro de los puntos más innovadores será el Barrio del Puerto Digital, donde la Realidad Virtual tomará protagonismo. En este espacio interactivo, los visitantes podrán subir al trineo de Papá Noel, viajar en el Tren Polar o ver la fábrica de los elfos a través de un mundo inmersivo y digital. Además, el recorrido navideño llevará a los asistentes hasta la plaza de la Estrella, donde se erige el árbol de Navidad.

El ambiente navideño se completará con el Barrio de los Oficios, un espacio donde tanto niños como adultos podrán aprender y participar en talleres navideños, creando sus propias piezas artesanales. El evento también contará con una propuesta gastronómica en la Lonja del Sabor.

De la Plaza de Toros al puerto

La ubicación de la pista de hielo llevaba días generando debate. Desde 2018, su emplazamiento habitual había sido el coso taurino alicantino, pero en 2024 se trasladó por primera vez a la explanada del puerto. Allí se instaló la primera pista de hielo sintético del mundo fabricada con materiales 100 % reciclables y con un 80 % de componentes reciclados de origen postconsumo y postindustrial, una infraestructura municipal inaugurada el pasado 6 de diciembre por las concejalas de Infraestructuras, Cristina García, y de Empleo y Fomento, Mari Carmen de España.

Con la presentación del programa navideño de este año, el Ayuntamiento no detalló su ubicación, lo que despertó las primeras sospechas. Pese a ello, Cristina Cutanda afirmó la pasada semana que la pista volvería a instalarse en la plaza de toros y que el Ayuntamiento ya estaba trabajando en su montaje. Indicó incluso que en el "patio de sol" se ubicarían diversas atracciones navideñas, entre ellas la citada pista.

Dudas y un tardeo incompatible

Sin embargo, las palabras de la concejala chocaban con la realidad del propio recinto. Fuentes de la empresa gestora de la plaza de toros admitieron sus dudas y señalaron que el espacio no parecía compatible con la pista debido a la programación del "tardeo navideño", una de las grandes apuestas del Ayuntamiento para dinamizar la ciudad durante diciembre. "Pensamos que no se instalará porque no cabe con el espacio de tardeo", señalaron.

El evento, inspirado en el éxito del Oktoberfest celebrado en octubre en el mismo coso, convertirá la plaza de toros en un espacio abierto para música en directo, DJs y animación. Del 4 al 31 de diciembre, de jueves a domingo, además de los días 8 y 24, el recinto acogerá actuaciones desde las 16.00 horas y prolongará sus horarios hasta la 1.00 de la madrugada los viernes y sábados.

El recorrido de la pista de patinaje en Alicante

Durante las pasadas navidades, la pista de patinaje ya no se instaló en la plaza de toros, lugar en el que se ubicaba desde 2018. La pista de hielo sintético de Alicante cambió de emplazamiento en 2024, trasladándose a la explanada del puerto de Alicante, un espacio en el que se ubicó la primera de hielo sintético del mundo fabricada con materiales 100 % reciclables y 80 % reciclados de origen postconsumo y postindustrial.

La instalación llegó a la plaza de toros tras haber pasado por distintas ubicaciones, como la plaza del Ayuntamiento. El equipo de gobierno del PP decidió su traslado al interior del coso alicantino, junto con el tobogán de nieve artificial, debido a los inconvenientes que estas atracciones provocaron en la celebración del Fin de Año de 2017, cuando su ubicación en la plaza del Ayuntamiento generó problemas de aforo. El cambio a la plaza de toros se concretó en octubre de 2018, la primera de Barcala como alcalde, con el denominado "rediseño" de la Navidad.

Ahora, la pista de hielo se queda fuera definitivamente del calendario navideño de Alicante. Será la empresa encarga de gestionar las instalaciones de Muelle 12 la que ponga en marcha la pista de hielo de forma privada.