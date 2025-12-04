El PP de Alicante sigue cumpliendo con Vox: llegó la hora de la plaza América

El gobierno municipal de Luis Barcala tiene poco más de 20 días para cumplir todos sus acuerdos pendientes con Vox si quiere sentarse a negociar con los ultras y, de esta manera, poder aprobar los presupuestos municipales del 2026 antes de que finalice el año. Es de lo que ha advertido este miércoles la portavoz de los de Abascal, Carmen Robledillo, al insistir que la condición para tratar del alcanza un pacto es "el cumplimiento íntegro de los acuerdos" que ya se firmaron en 2024 y 2025. Tras el "acelerón" de las últimas semanas, en las que el PP ha anunciado en torno a una decena de medidas aportadas por Vox, ha llegado el turno de la plaza América.

La concejala de Infraestructuras, Cristina García, ha mantenido una reunión con vecinos del entorno para explicarles el proyecto de arreglo de la fuente de la plaza y la reurbanización de los alrededores que impulsa el Consistorio "junto al grupo municipal Vox" (de acuerdo con un comunicado del Consistorio), y que, según los populares, "podrá ser una realidad en 2026". Un encuentro al que también acudieron los portavoces de la formación ultra, Carmen Robledillo y Mario Ortolá, que compartieron mesa con García como si de miembros del equipo de gobierno se tratara.

"Somos conscientes de que el arreglo era una demanda que llevaba tiempo sobre la mesa" Cristina García — Concejala de Infraestructuras (PP)

En la cita, García ha asegurado ser "consciente de que el arreglo era una demanda que llevaba tiempo sobre la mesa", pero que el equipo de gobierno quiere "dar un paso más y mejorar el entorno y la accesibilidad". Por ello, ha avanzado que la reparación y reurbanización del entorno se materializará en 2026, mientras que ya se trabaja en la redacción de "otro proyecto para que la fuente quede integrada en la plaza y crear una plataforma única que mejore la seguridad, la accesibilidad y la imagen urbana de la zona".

"Los vecinos de la plaza llevan solicitando esta actuación desde 2011 sin resultado alguno" Carmen Robledillo — Portavoz de Vox

El comunicado enviado por el Consistorio incluye también declaraciones de Robledillo, quien ha recordado que los vecinos de la plaza llevan solicitando esta actuación desde 2011 "sin resultado alguno debido a la dejadez de los distintos gobiernos municipales".

Polémico proyecto

En noviembre de 2022, el entonces bipartito del PP y Ciudadanos, aprobó en Junta de Gobierno el proyecto para la renovación y reurbanización integral de la glorieta Pintor González Santana, situada junto a plaza América. La iniciativa incluía la instalación de una nueva fuente con una gran estructura metálica y un "diseño moderno", según el gobierno local, con un presupuesto máximo de 711.363 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

Detalles del proyecto anunciado en 2022 y al que el gobierno local renunció una semana más tarde. / INFORMACIÓN

Solo una semana más tarde, el ejecutivo municipal tuvo que dar marcha atrás y descartar el concepto. "No nos gusta el diseño", apuntó entonces el concejal Manuel Villar. En ese momento, el bipartito reconocía que el proyecto era "mejorable" y que se le podía "dar una vuelta". De hecho, Antonio Manresa (Ciudadanos) afirmó que, tras las reacciones, "se buscará otro diseño consensuado con los vecinos".