Sanidad activa un refuerzo de 273 contrataciones ante el pico de gripe

La Conselleria de Sanidad ha activado un refuerzo de 273 contrataciones en el Sistema Valenciano de Salud "que va a permitir a los departamentos sanitarios disponer de más profesionales en función de la incidencia de las infecciones respiratorias y la situación en cada uno de ellos".

La Comunidad Valenciana está actualmente en situación de nivel bajo de epidemia, señalan desde Sanidad. Sin embargo, la semana pasada se alcanzaron los 923,3 casos por 100.000 habitantes, lo que supone un repunte con respecto a la semana previa cuando la tasa se situaba en 787,8, unos 150 puntos más. La gripe está subiendo y ha provocado un pico en la curva de contagios.

El objetivo de este refuerzo, cuyo presupuesto es superior a 1,5 millones de euros, es prevenir posibles sobrecargas de aquellas áreas que puedan verse más afectadas por la incidencia, fundamentalmente de la gripe, como son los servicios de urgencias, las áreas de observación y las unidades de hospitalización.

Estrategias

Esta medida se encuentra recogida en el Plan de Contingencia ante aumentos en la incidencia de infecciones respiratorias agudas. En este plan se definen una serie de estrategias para garantizar la continuidad de la atención sanitaria durante las epidemias estacionales de virus respiratorios, que incluyen las recomendaciones de Salud Pública, así como las medidas organizativas y operativas a nivel de Atención Primaria y Hospitalaria.

El objetivo principal de este plan es definir recomendaciones y actuaciones asociadas a escenarios de riesgo establecidos en función de los datos de transmisibilidad y de las características y capacidades operativas de los centros sanitarios del Sistema Valenciano de Salud.

En este sentido, la Conselleria de Sanidad remitió a los departamentos de salud una instrucción de la Dirección General de Salud Pública que establece la recomendación del uso de mascarillas en las instalaciones sanitarias en determinados casos y como medida preventiva ante el posible repunte de infección por virus respiratorios.

Sanidad apela a la vacunación para frenar la expansión de los virus respiratorios / INFORMACIÓN

Vacunación

En el Plan de Contingencia también se establece que la vacunación frente a la gripe y otras infecciones respiratorias continúa siendo una piedra angular para la prevención. En este sentido, la Generalitat recuerda que los centros de salud vacunan frente a la gripe y el covid desde el pasado 3 de noviembre al conjunto de la población, tras haber iniciado la vacunación entre los grupos de mayor riesgo, durante el primer mes de campaña.

Asimismo, cabe recordar que la Conselleria ha reforzado los circuitos de vacunación en todos los departamentos de salud y ha facilitado la cita por vía digital, mediante la ampliación de horarios en Atención Primaria.

Mensajes SMS

Además, se ha activado un sistema de envío de mensajes SMS para recordar a los grupos prioritarios su disponibilidad de cita, y se ha potenciado la vacunación en entornos específicos como residencias, colegios, centros de educación especial y centros de día.

En cuanto a la situación de los hospitales, de momento ha trascendido que en el de Torrevieja hay 14 pacientes sin cama y presión asistencial alta.