El "tardeo" abre la Navidad en la plaza de toros

El frío y la lluvia del primer jueves de diciembre no impidieron que la plaza de toros de Alicante se llenara de ambiente navideño. Lo que parecía ser una tarde desapacible se transformó en una cita acogedora para quienes decidieron acercarse a conocer los "Tardeos Navideños", una de las 60 actividades que el Ayuntamiento de Alicante organiza en la ciudad con motivo de las fiestas navideñas. Este evento, que se celebrará en el coso alicantino hasta el 31 de diciembre, consiguió atraer ayer a los alicantinos que deseban disfrutar de las primeras fiestas navideñas antes del puente de diciembre.

"Nos ha gustado mucho el ambiente, a pesar del día que ha hecho", explicó Sergio Morales, quien llegó con su grupo de amigos para disfrutar este jueves de la música. "El sitio está muy bien para pasar una tarde con buena música y en buena compañía. A pesar de la lluvia lo estamos pasando bien" comentó Morales.

Una programación variada

Los asistentes pudieron disfrutar este jueves de la decoración y de los instalados allí, mientras la música en directo animaba el espacio. En el primer día, el público pudo disfrutar de un tributo a bandas como Vetusta Morla y Los Planetas, que pusieron banda sonora a la tarde. Vanesa Sancho acudió con algunos amigos a ver el concierto y a pasar una tarde diferente. "Nos gustaba el tributo que había, ha estado bien la actuación y el ambiente es agradable, creo que volveremos si traen mas grupos como este", destacó Sanchó.

Aunque no todos se acercaron a la plaza de toros por la música. Muchos, como Damaris López, realizaron su visita por pura curiorisdad. "Hemos venido a cotillear, queríamos ver que estaban haciendo en la plaza de toros porque nos había llamado la atención el montaje estos días", reconoció López para quien la visita no quedó en vano: "Hemos tomado algo y hasta nos hemos animado a cenar en los puestos que hay mientras veíamos una parte del concierto, creo que al final volveremos con amigos".

A pesar de que el mal tiempo se llevó buena parte del público, también hay quienes acudieron a los "tardeos" con la familia. "Nos invitaron a conocer el espacio y hemos disfrutado mucho. Esperábamos más ambiente, pero el día está como está. Seguro que este fin de semana habrá más gente, lo importante es que lo estamos pasando bien", reconoció Rafa Escudero.

Un espacio de música y gastronomía

En cuanto a la programación, el evento ofrece conciertos cada tarde de jueves a domingo, entre las 18:00 y las 20:00 horas. Los fines de semana se amplía la oferta con dos pases adicionales, de 17:00 a 18:00 y de 19:00 a 20:00 horas, seguidos por sesiones de DJ que animan la plaza hasta el cierre. Para aquellos que no deseen esperar, existe la posibilidad de comprar entradas anticipadas por 16 euros, además de una zona VIP.

La Navidad se disfruta de esa manera, compartiendo buenos momentos con los que quieres, y los tardeos invitan a eso Miriam Tardio — Responsable de comunicación del evento

Miriam Tardio, responsable de comunicación del evento, destacó que el "tardeo" navideño se presenta como una propuesta de ocio diferente para los alicantinos. "Es un espacio en el que puedes venir con amigos, con familia o en pareja. Hay música, comida, y cada día hay algo distinto, lo cual lo hace muy interesante", afirmó Tardio quien indicó que desde el inicio la idea era "ofrecer un ambiente relajado para disfrutar de la Navidad. Al final, la Navidad se disfruta de esa manera, compartiendo buenos momentos con los que quieres, y los tardeos invitan a eso".

El evento seguirá hasta el 31 de diciembre, con diferentes propuestas musicales cada día. Este viernes 5 de diciembre, el grupo Jonnhy Boys tomará el escenario para ofrecer un tributo a los himnos del Indie Pop español. La programación promete una variedad de tributos a bandas conocidas como Shakira, Los Rodríguez o Coti, aunque también hay grupos que se atreven con un buen villancico para levantar el ánimo.