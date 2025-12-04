El tiempo en Alicante: aviso amarillo por viento en una mañana pasada por agua y la nieve acercándose a las cumbres de la provincia

La provincia de Alicante vive este jueves una jornada más inestable que la anterior, con nubes abundantes, precipitaciones débiles durante la mañana y un ambiente fresco que apenas variará respecto a días previos. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé un día de cielo nuboso, con una mañana pasada por agua en buena parte del territorio y un viento del oeste que soplará con fuerza, especialmente en las comarcas interiores. Las temperaturas mínimas suben ligeramente o se mantienen, mientras que las máximas apenas experimentan cambios, dejando una sensación térmica fría durante toda la jornada.

Aviso amarillo por viento

El viento será el gran protagonista del día, el aviso amarillo se extiende a todo el interior de la provincia hasta las 15.00 horas. El viento soplará del oeste y podrá superar los 70 km/h, coincidiendo además con los momentos de menor temperatura, lo que intensificará el frío en zonas elevadas y puntos expuestos.

Nieve en la provincia de Alicante

La cota de nieve en la provincia de Alicante se mantiene en torno a 1300 metros durante la mañana, por lo que no se esperan nevadas en zonas habitadas. Aun así, podría verse algún copo o un ligero blanqueo en cumbres altas como Aitana, Mariola, el Puig Campana o el Montcabrer si la precipitación coincide con las horas más frías.

El tiempo en Alicante

La capital alicantina amanecerá con intervalos nubosos y lluvia débil, especialmente durante la mañana. La probabilidad de precipitación alcanza el 95 % en ese tramo y desaparece por la tarde. Las temperaturas se moverán entre 10 y 18°C, con viento fuerte del noroeste en las primeras horas y rachas que pueden llegar a 50 km/h. Por la tarde el cielo quedará con nubes altas y el viento amainará ligeramente.

El tiempo en Elche

Elche registra una jornada marcada por la alta probabilidad de lluvia matinal, con un 90 % de probabilidad de precipitación antes del mediodía. El cielo permanecerá nuboso durante gran parte del día, con temperaturas entre 9 y 17°C. La sensación térmica mínima baja hasta 6°C debido al viento, que soplará con fuerza del noroeste en las primeras horas, dejando rachas de hasta 45 km/h.

El frío adelanta la llegada del invierno a Alicante. / Juani Ruz

El tiempo en Benidorm

Benidorm vive un jueves gris, con nubosidad abundante y lluvia débil en las horas iniciales. La probabilidad de precipitación alcanza el 90 % por la mañana, aunque remitirá a partir del mediodía. Las temperaturas oscilarán entre 11 y 17°C. El viento soplará desde el suroeste con intensidad moderada, dejando rachas que pueden llegar a 45 km/h.

El tiempo en Elda

Elda será uno de los municipios donde más se note el viento. Con un día muy nuboso y probabilidad de lluvia del 80 % por la mañana, el ambiente será frío, con valores entre 6 y 14°C. La sensación térmica mínima baja hasta 3°C, sobre todo en las primeras horas. El viento del oeste soplará con fuerza y podrá dejar rachas de hasta 50 km/h durante la tarde. La cota de nieve se sitúa en torno a 1300–1500 metros, sin afectar al casco urbano.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja afronta un día de intervalos nubosos con lluvia, especialmente intensa durante la mañana, cuando la probabilidad llega al 90 %. Las temperaturas se moverán entre 10 y 17°C. El viento será moderado y soplará del oeste por la tarde, dejando rachas de hasta 35 km/h.

El tiempo en Orihuela

Orihuela también registra lluvias débiles por la mañana, con una probabilidad del 80 %. A partir del mediodía el cielo dejará paso a nubes altas. Las temperaturas oscilarán entre 9 y 16°C, con una sensación térmica muy similar. El viento soplará del oeste con intervalos moderados en las horas centrales. La cota de nieve se sitúa en unos 1300 metros.

El tiempo en Alcoy

Alcoy vuelve a situarse entre los puntos más fríos de la provincia, con mínimas de 6°C y una sensación térmica que cae hasta 3°C en las primeras horas debido al viento. La mañana estará marcada por la alta probabilidad de lluvia, un 90 %, y por un cielo muy nuboso. La cota de nieve se mantiene en torno a 1300 metros durante las primeras horas del día, aunque sin riesgo para el casco urbano. El viento del oeste soplará con fuerza y podrá dejar rachas de hasta 55 km/h, intensificando la sensación de frío en el interior norte.

El tiempo en Alicante: aviso amarillo por viento en una mañana pasada por agua y la nieve rozando las sierras más altas / HÉCTOR FUENTES

El tiempo en Dénia

Dénia registra una jornada de nubes y precipitaciones débiles durante la mañana, con una probabilidad del 85 %. Las temperaturas se moverán entre 8 y 18°C, con un ambiente húmedo. El viento rolará entre norte, oeste y suroeste, aumentando por la tarde y pudiendo dejar rachas fuertes de hasta 55 km/h. La cota de nieve se sitúa en 1300 metros en las primeras horas.