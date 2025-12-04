La UA revisa el Plan Nacional sobre Drogas y apunta al desafío del juego y las pantallas

El Ministerio de Sanidad ha presentado en Madrid, dentro de la jornada conmemorativa del 40 aniversario del Plan Nacional sobre Drogas, la monografía Plan Nacional sobre Drogas (1985-2025). Análisis y evaluación de las políticas públicas españolas sobre adicciones, que ha sido coordinada por el catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad de Alicante, Josep Bernabeu Mestre.

La obra cuenta con la participación de las profesoras de la UA María Eugenia Galiana Sánchez, Alba Martínez García, Noelia Navarro Aranda, María Tormo Santamaría y Eva María Trescastro López, todas ellas integrantes del Grupo Balmis de Investigación en Historia de la Ciencia, Cuidados y Salud y Alimentación.

A lo largo de la monografía se analizan los cambios, desafíos y aprendizajes derivados de cuatro décadas de políticas públicas sobre adicciones. Según explica Bernabeu, uno de los principales retos actuales es “la necesidad de adaptar continuamente el abordaje de las adicciones a un fenómeno que está cambiando”.

Sustancias

Recuerda que, además de las adicciones a sustancias legales e ilegales, entre los que se incluyen algunos medicamentos sin receta, han emergido las adicciones comportamentales “al juego, a las nuevas tecnologías, a internet…que se han convertido en un grave problema de salud”.

El catedrático de la UA subraya también “la necesidad de recuperar una percepción social del riesgo, que se ha ido perdiendo”.

Rememora que, en el contexto de los años 70, cuando estalló el problema del consumo de heroína, «había recursos y se actuó desde una visión de salud pública que ahora se ha debilitado, pues se tiende a individualizar el problema. Y eso es fundamental recuperarlo», añade el profesor.

Mafias

Entre las cuestiones que siguen pendientes, Bernabeu destaca “la necesidad de crear una cultura que promueva hábitos de vida saludables, que son el mejor marco para prevenir” y añade, además, su preocupación por “el poder creciente que han adquirido las mafias y traficantes, cada vez más violentos”.

El investigador recuerda que el consenso político, uno de los pilares del Plan Nacional sobre Drogas, fue fruto de una iniciativa parlamentaria y que, gracias a este acuerdo, se mantuvo una política de Estado sostenida en el tiempo. Este espíritu de consenso también ha permitido, explica, desarrollar una investigación histórica rigurosa.

Cartel de los 40 años del Plan Nacional sobre Drogas / INFORMACIÓN

Herramienta válida

“Desde la historia del tiempo presente hemos tenido la oportunidad de entrevistar a los protagonistas que pusieron en marcha el Plan para aprender, no cometer errores e implementar mejoras”, señala el catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad de Alicante en referencia a la revisión del plan en su 40 aniversario.

“Un plan que sigue siendo una herramienta válida para diseñar y coordinar la lucha contra un problema social intolerable y un grave desafío de salud pública como son las adicciones, tanto a sustancias como sin sustancia o de carácter conductual”, concluye el catedrático Josep Bernabéu Mestre.