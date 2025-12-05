Alicante "entierra" el proyecto del teleférico: "Es una idea descartada hace mucho tiempo"

"Una idea, como tantas otras, que ya fue descartada". Así se ha referido este viernes el Ayuntamiento de Alicante al proyecto para instalar un teleférico de acceso al castillo de Santa Bárbara. Después de que INFORMACIÓN publicase que unos planos municipales de octubre de 2025 incluían un edificio para este transporte en Las Cigarreras, el gobierno municipal de Luis Barcala señala que no está sobre la mesa su construcción.

La portavoz Cristina Cutanda ha destacado este viernes que el ejecutivo local del PP "nunca ha tenido en cuenta, ni va a tener en el futuro" la posibilidad de instalar un teleférico que conecte la trama urbana de la ciudad con la fortaleza. El Consistorio, en cambio, se encuentra centrado "en la mayor inversión que se lleva a cabo en la historia del monumento", ha añadido Cutanda.

"Una idea, como tantas otras"

La edil popular ha catalogado el proyecto como "una idea, como tantas otras que se han llegado a barajar en el Ayuntamiento, pero que ya fue descartada hace mucho tiempo y en ningún momento se ha planteado este equipo de Gobierno".

Todo ello, después de que la reciente licitación para convertir en museo el entorno de Las Cigarreras pusiera sobre la mesa unos planos en los que se contempla la conversión de un edificio completo con el objetivo de albergar esta infraestructura, valorada por distintos ejecutivos municipales desde que se estudiara su implementación por primera vez en 1971, con el alcalde Magulliza.

Además, el concejal de Innovación, Antonio Peral, señaló en una entrevista con INFORMACIÓN, el pasado 2024, que desde el equipo de gobierno se perseguía "encontrar una solución vanguardista para, si no se consigue este teleférico, encontrar un proyecto que permita mejorar la accesibilidad en ambas fortalezas". Dos años antes, con el PP gobernando en bipartito con Ciudadanos, se lanzó un proceso de Compra Pública de Innovación, con la finalidad de encontrar soluciones tecnológicas para el desarrollo de proyectos piloto como la mejora de la accesibilidad al Castillo de Santa Bárbara.

Inversiones

Fruto de ese procedimiento, se recibieron dos propuestas al respecto, aunque ambas se descartaron por no ser lo suficientemente "innovadoras", sino que se correspondían con tecnologías "en el mercado", alejándose del objetivo de la iniciativa.

Ahora, la portavoz municipal descarta completamente la iniciativa y recuerda los trabajos de emergencia y seguridad que se ejecutan actualmente en la ladera nordeste del Benacantil, ante el riesgo de desprendimientos, con un presupuesto de 1,5 millones de euros, que se suman a otros tres millones en actuaciones que se llevan a cabo en diferentes proyectos de conservación y mejora de la experiencia para el visitante como la restauración del baluarte de Santa Ana y la próxima transformación de la antigua Casa del Ingeniero Forestal en Centro de Interpretación de Visitantes, entre otras.