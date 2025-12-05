Alicante "recupera" el proyecto de un teleférico al castillo de Santa Bárbara

La idea de un teleférico que llegue hasta la cima del Benacantil y conecte con el castillo de Santa Bárbara ya ha sobrevolado el Ayuntamiento de Alicante en numerosas ocasiones, la primera de ellas en 1971. Desde entonces, varios intentos (de diferente magnitud) se han ido sucediendo en el tiempo hasta la actual Corporación. Ahora, después de que la idea pareciese prácticamente descartada en 2022, el gobierno municipal de Luis Barcala la vuelve a poner sobre la mesa.

Al menos, eso es lo que se desprende de los planos incorporados a la licitación para poner en marcha el nuevo museo de vocación europea que el Ayuntamiento de Alicante espera abrir en Las Cigarreras. Dentro de la documentación adjuntada en el expediente, se incluyen diferentes recreaciones del espacio, con el objetivo de que la adjudicataria pueda conocer mejor las dimensiones y la distribución del entorno en el que deberán desarrollarse las exposiciones.

Un detalle de los planos incluidos en el expediente de Las Cigarreras. / INFORMACIÓN

En varios de estos documentos, fechados en octubre de este mismo 2025, se refleja cómo está proyectado el inmueble municipal situado entre las calles Cuesta de la Fábrica, San Carlos y Adolfo Blanch. Una configuración en la que se incluye el "edificio teleférico", de 520 metros cuadrados, junto a otro espacio de uso administrativo-educativo y una manzana residencial.

Proyecto recurrente

No obstante, la idea no es nueva. De hecho, ya trató de impulsarse en 1971, cuando responsables de la compañía que había desarrollado el teleférico de Madrid (construido solo dos años antes) se reunieron con el entonces alcalde, Ramón Malluguiza. En ese momento, tal y como ya recogían entonces las páginas de INFORMACIÓN, se produjo una reunión al respecto en la última planta del hotel Gran Sol, desde donde se ideó el recorrido de las futuras instalaciones.

De haberse construido de acuerdo con el plan de la época, el teleférico habría partido de la prolongación de Alfonso X El Sabio, para subir hasta el castillo de Santa Bárbara, continuar hasts la Serra Grossa y, por último, fijar en La Albufereta el final del trayecto. Según las estimaciones que se realizaron entonces, se esperaba que las cabinas pudiesen dar traslado a 2.400 pasajeros cada 20 minutos. Finalmente, la idea se descartó por su complejidad y elevado coste.

El empresario Alfredo García Murcia se mostró convencido del proyecto en los 2000 y llegó a registrar la sociedad Teleférico Santa Bárbara S. L.

No fue hasta principios de los 2.000 cuando el empresario local Alfredo García Murcia (Bingos Reunidos) retomó la idea, convencido de que Alicante necesitaba poner en valor la fortaleza como icono de la ciudad. Fue en esa primera década del mileno cuando se registró la sociedad Teleférico Santa Bárbara S. L., hoy en día ya extinta. En ese momento, García Murcia recurrió a Joaquín Alvado y Miguel Ángel Crespo para que realizaran un nuevo proyecto y proponer su desarrollo al Ayuntamiento. En este caso, el trazado era más sencillo, facilitando su ejecución: conectaba únicamente Santa Bárbara con El Postiguet.

Esta nueva ruta (que además planteaba una cifra de visitantes más reducida: de 800 cada hora) minimizaba los problemas que pudiera suponer el hecho de que las cabinas sobrevolasen zonas habitadas. La idea terminó convenciendo al entonces alcalde, Luis Díaz Alperi, que propuso su desarrollo. El dirigente popular sumó esta iniciativa a otras que pretendía impulsar en la zona, como el Palacio de Congresos o un restaurante, y llegó a citarse con el conseller de Infraestructuras en 2007, Mario Flores, con el fin de avanzar en la tramitación de estos programas. Sin embargo, no cosechó una gran aceptación, devolviendo el teleférico al cajón de asuntos pendientes.

Más tarde, con Sonia Castedo en la Alcaldía, se volvió a contemplar la posibilidad de impulsar dicha inversión. En esta ocasión, el objetivo pasaba por conectar el teleférico con la terminal de cruceros, "sobrevolando" el hotel Meliá. Por tercera vez, el intento se vio frustrado por su coste inasumible.

¿Idea "resucitada"?

Tras unos años en los que el teleférico parecía más un simpático recuerdo del pasado que una sólida proyección de futuro, el gobierno de Luis Barcala volvió a sacarlo a escena. La primera ocasión fue en 2022, compartiendo con Ciudadanos el ejecutivo municipal. En aquel momento, el Ayuntamiento inició un proceso de Compra Pública de Innovación, con la finalidad de encontrar soluciones tecnológicas para el desarrollo de proyectos piloto como la mejora de la accesibilidad al Castillo de Santa Bárbara.

Fruto de ese proceso, se recibieron dos propuestas al respecto, aunque ambas se descartaron por no ser lo suficientemente "innovadoras", sino que se correspondían con tecnologías "en el mercado", alejándose del objetivo de la iniciativa. Pese a ello, los populares volvieron a abrir la puerta a esta inversión dos años más tarde. En una entrevista con INFORMACIÓN publicada en 2024, el concejal de Innovación, Antonio Peral, aseguró que los técnicos de la Agencia Valenciana de Innovación "propusieron esta idea como una magnífica solución para mejorar la accesibilidad del castillo". Además, añadió que, desde el equipo de gobierno, se perseguía encontrar una respuesta "vanguardista" para que, "si no se consigue este teleférico", se encuentre otro proyecto que permita facilitar la llegada a ambas fortalezas.

Ahora, de acuerdo con los planos del pliego para abrir un nuevo museo en Las Cigarreras, la idea de construir un teleférico en la ciudad de Alicante vuelve a ser un asunto de plena actualidad, pese a que el Ayuntamiento lo viene arrastrando desde hace más de medio siglo.