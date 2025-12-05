El inicio del curso tendrá 6.100 profesores menos por las oposiciones a maestro en Alicante

Un total de 6.138 profesores se presentarán en Alicante a las oposiciones de maestro en plena vuelta al cole, lo que implicará dejar a los centros educativos de Infantil y Primaria vacíos de interinos y de docentes con plaza fija que formen parte de los tribunales.

Los exámenes estarán marcados por el cambio de fechas, ya que históricamente se han llevado a cabo entre junio y julio y el próximo año se celebrarán en septiembre. El principal argumento autonómico del nuevo calendario es aligerar la carga de los docentes que formen parte de los tribunales y evitar que el procedimiento coincida con el final de curso. Sin embargo, la nueva propuesta coincidirá con otro momento crítico, por el regreso de más de 300.000 alumnos a las aulas tras las vacaciones de verano, lo que podría generar un caos en los colegios.

Eso sí, la primera convocatoria de los exámenes que la Conselleria de Educación va a atraer a alrededor 300 personas menos que la última edición, celebrada en julio de 2024, cuando hubo 6.454 inscritos. En el conjunto de la Comunidad Valenciana, las oposiciones han recibido 16.440 inscripciones provisionales, 775 menos que en los últimos exámenes.

Infantil, a la cabeza

En cuanto a especialidades, Educación Infantil es la que más inscripciones ha recibido, con 5.533; seguida de Educación Primaria, con 4.740; Pedagogía Terapéutica, con 2.665; Audición y Lenguaje, con 1.379; Lengua extranjera (inglés), con 863; Educación Física, con 850; y Música con 410. Del total de inscritos a las oposiciones, 15.876 se presentan por libre, 419 por acceso a nuevas especialidades y 145 a plazas de diversidad funcional. La Conselleria de Educación ofertará 1.959 plazas de turno de libre ingreso, reservando un 10 % a personas con discapacidad. Del total de plazas, 475 pertenecen a Educación Infantil; 750 a Educación Primaria; 229 a Pedagogía Terapéutica; 158 a Lengua Extranjera (inglés); 137 a Audición y Lenguaje; 125 a Educación Física; y 85 a Música.

Dificultades en septiembre

Pese a que el departamento autonómico se ampara en que ha negociado con los sindicatos el cambio de fechas de las oposiciones, los representantes del profesorado han advertido de los problemas que podrán ocasionarse con más de 6.000 docentes volcados en conseguir una plaza al inicio de curso.

El sindicato mayoritario de la enseñanza pública, el STEPV ya advirtió, de hecho, que la medida "no contenta a nadie, ni a opositores, ni a tribunales porque complica la vida a los centros educativos". Igualmente, desde UGT alertaron de las consecuencias negativas del cambio de fechas. "El mes de septiembre es un momento clave para la puesta en marcha del curso: planificación de grupos, adaptación del alumnado y organización interna de los equipos docentes. Incorporar oposiciones masivas en este periodo es un error grave que afectará directamente la calidad de la educación", han expresado los representantes del profesorado.

También han vaticinado más efectos perjudiciales: tribunales sobrecargados, profesorado sin tiempo para preparar el curso y aspirantes obligados a preparar pruebas en pleno verano, con altas temperaturas y dificultades para conciliar la vida familiar.

El Consejo Sindical Obrero ha venido insistiendo en que el formato de realizar las oposiciones en verano, pagando a los tribunales era la mejor alternativa como reclamaron en las oposiciones a Secundaria de este año durante la convocatoria de huelga.

Firmas como protesta

De hecho, ya en julio un millar de docentes de la Comunidad Valenciana enviaron una carta y recogieron firmas en contra para solicitar formalmente mantener las pruebas en junio al entender que el cambio tendrá consecuencias negativas para la calidad del servicio educativo y para las condiciones laborales y personales de los aspirantes.

Entre los argumentos, indicaron que celebrar las oposiciones en septiembre supone interrumpir el inicio escolar, que requiere la implicación plena del profesorado; que puede suponer problemas organizativos por sustituciones y desajustes de plantilla; las condiciones climáticas desfavorables en septiembre, aún con temperaturas muy elevadas; las implicaciones profesionales y administrativas, con toma de posesión y pérdida de curso; garantizar el descanso necesario de los aspirantes; compatibilidad con las funciones del tribunal y respeto a la labor docente; y el efecto llamada a los aspirantes de otras comunidades autónomas.

Exentos de funciones docentes

Además, con el nuevo calendario el personal seleccionado como miembro de los tribunales estará exento de sus funciones docentes, de forma que, según Educación, se "tendrá que centrar únicamente en sus labores como miembro del órgano técnico de selección". A los miembros de los tribunales se les reconocerá 100 horas en concepto de formación recibida y 30 horas en concepto de formación impartida, y se reconocerá su participación como mérito en los procedimientos de concesión de comisiones de servicio por interés profesional. Por su parte, a los presidentes y secretarios se les reconocerán 150 horas de formación recibida y 50 horas en formación impartida.