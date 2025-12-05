Las caravanas toman la Cantera ante la falta de instalaciones públicas en Alicante

Alicante vuelve a vivir este otoño una postal que ya se ha hecho habitual: la de una hilera de autocaravanas ocupando el aparcamiento de la Cantera, en el entorno del Tiro de Pichón, convertido en una gran "área cámper" improvisada frente al mar. Lo que antes era un espacio de aparcamiento de coches particulares se ha transformado en un punto estratégico para multtiud de viajeros que, atraídos por el clima y la proximidad al centro, convierten este rincón de la ciudad en su base temporal. El trasiego de turistas y el olor a comida recién hecha ofrecen una imagen que mezcla descanso vacacional y estancia prolongada, en un lugar donde la regulación brilla por su ausencia.

Lejos de ser una situación puntual, el entorno del Club de Regatas se ha consolidado como uno de los puntos preferidos para quienes viajan sobre ruedas para pernoctar en su paso por la ciudad, aunque no el único. Durante todo este otoño, el aparcamiento se está llenando de vehículos que no solo paran a descansar, sino que permanecen durante días e incluso semanas. Aunque muchos intentan evitar cualquier gesto que pueda confundirse con una acampada, como sacar mesas o extender toldos, lo cierto es que la presencia de sillas plegables y patinetes aparcados junto a las caravanas se ha normalizado.

Buena parte de los visitantes llega guiada por plataformas como "Park4night", una aplicación que recopila lugares donde estacionar o pernoctar con autocaravana. A través de esta página, Nuria Clotet llegó a pasar unos días desde Barcelona con su marido. "Conocíamos este parking porque sale recomendado en una web y está cerca del centro para ir andando. Íbamos a viajar a Alsacia, pero con el frío y la nieve decidimos cambiar de planes. Aquí hace bueno y mi marido puede salir en bici, pasear por la playa… Estaremos un par de días y luego iremos a un área regulada para vaciar y limpiar, pero de momento se está muy bien", reconoce Clotet.

Turismo sobre ruedas pide servicios

La ubicación, con vistas al mar y un acceso rápido a la ciudad, actúa como imán para viajeros europeos. Entre ellos, Leonie Berger, que para en Alicante en su ruta desde Austria hacia Marruecos. "Nos lo recomendaron unos amigos. Es un sitio muy bonito y perfecto para descansar aunque solo podamos quedarnos una noche", explica Berger.

El aparcamiento improvisado no solo atrae a visitantes de paso: para algunos, Alicante es ya una parada habitual. Es el caso del alemán Frank Schulz, que asegura haber estado "más de seis veces" en este aparcamiento con la caravana. "Este parking es muy bueno si quieres ver la ciudad. Me habían dicho que habían quitado muchos sitios donde parar, pero este sigue siendo de acceso libre y eso es importante. Somos muchos los caravanistas que llegamos, aparcamos y vamos a la ciudad a comer, comprar, hacer turismo. Pero Alicante necesita un área adecuada para las caravanas, con servicios, porque somos turistas como los demás", confirma Schulz.

La demanda se repite entre quienes hacen una visita breve, como Max Bauer, también austríaco, que recorre la costa mediterránea. "Nos dijeron que Alicante era un sitio donde merecía la pena parar: bonito, soleado y cómodo. Desde este aparcamiento puedes ir andando al centro y conocer la ciudad aunque estés poco tiempo, pero nos gustaría que la ciudad contara con mejores instalaciones", señala Bauer.

Problema sin fin en Alicante

El problema del estacionamiento de caravanas en Alicante sigue sin una solución definitiva. La ciudad no cuenta actualmente con espacios públicos habilitados para este tipo de turismo, lo que lleva a los propietarios de estos vehículos a buscar alternativas en playas y zonas residenciales. El pasado mes de abril, en Urbanova, el Ayuntamiento lanzó una campaña informativa para frenar esta práctica y anunció la presencia de dos agentes de Policía de Barrio para mantener la vigilancia. Pero, con el tiempo, el control se diluyó y las caravanas también volvieron este otoño al arenal. Un problema que ya se ha convertido en un factor común en todas los aparcamientos frente al litoral en Alicante.

Esta problemática con el aparcamiento irregular de caravanas en la ciudad se agravó en 2021 con el cierre del único aparcamiento oficial para autocaravanas en Playa de San Juan, un espacio que nunca fue restituido tras ser destinado a eventos como el Circo del Sol. En enero de este año, el Ayuntamiento de Alicante encargó un estudio al Instituto de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante para evaluar el impacto económico del turismo de caravanas y explorar posibles soluciones. Según el gobierno, se ha barajado la posibilidad de habilitar suelo municipal para este uso, aunque se descartó que sea en primera o segunda línea de playa.