Convocan una nueva protesta para exigir la reapertura del centro de día de Plaza América de Alicante

Una nueva concentración para exigir la reapertura del centro de día de Plaza América. El próximo martes 9 de diciembre a las 11:00 horas, se llevará a cabo una nueva concentración frente al centro de día de Plaza América en Alicante, convocada por CCOO, las trabajadoras despedidas de Alfis 31 S.L., usuarios del centro y algunos representantes de la oposición. La manifestación tiene como objetivo exigir la reapertura del centro y la reanudación de sus servicios.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios en Alacantí Les Marines de CCOO ha denunciado que tanto la Conselleria de Servicios Sociales como el Ayuntamiento de Alicante no han tomado las medidas necesarias para reactivar el Servicio de Estancias Diurnas (SED) en Plaza América, ni han proporcionado una nueva ubicación definitiva para el mismo, a pesar de que el servicio fue cerrado hace ya cuatro meses.

Desde el sindicato, se considera que el cierre de este servicio público es un "acto de negligencia institucional" por parte de la Concejalía de Servicios Sociales, que ha "abandonado" y ha "incumplido" su deber de trasladar el servicio a una nueva ubicación que cumpliera con la normativa vigente. En lugar de eso, señalan, optaron por "cancelar el servicio", dejando en la calle tanto a trabajadoras como a personas mayores, quienes ahora se enfrentan a una soledad no deseada.

Desde el sindicato destacan que el centro de día de Plaza América ha sido el único centro de día público en Alicante durante más de 20 años, atendiendo a unas 40 personas mayores en horario de 9:00 a 17:00 horas. Por otro lado, las trabajadoras despedidas, que fueron notificadas de su cese el 15 de septiembre de 2025 mediante un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) sin acuerdo entre las partes, han interpuesto una demanda contra este despido colectivo. La vista oral se celebró el 20 de noviembre en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, y actualmente se espera la sentencia.

CCOO ha exigido al Ayuntamiento de Alicante y a la Conselleria de Servicios Sociales que informen, con urgencia, sobre la fecha de apertura y la nueva ubicación del servicio. El sindicato continuará con las movilizaciones que ha estado organizando, convocando la próxima para el 9 de diciembre.

Solo un euro para el servicio

El Ayuntamiento de Alicante deja con un euro la partida destinada a la recuperación del centro de día Plaza América en los presupuestos para 2026, después de que el servicio fuera cerrado el pasado mes de agosto. Este centro, que atendía a unas 40 personas mayores en horario diurno, fue clausurado hace ya cuatro meses por no cumplir con los requisitos normativos exigidos por la Conselleria de Bienestar Social para prestar el servicio. El equipo de gobierno del PP prometió en octubre, tras las protestas de los usuarios afectados y los extrabajadores, encontrar un nuevo local que cumpliera con las exigencias técnicas de la administración autonómica, pero la asignación de solo un euro para este servicio genera dudas en el PSOE de Alicante sobre la viabilidad de su reapertura de cara al próximo año.

Según un informe de la Concejalía de Bienestar Social, la razón por la cual la partida para el centro de día ha quedado reducida a un euro radica en el cierre temporal del servicio debido a la "imposibilidad de continuar su funcionamiento" en el local actual. En este informe se detalla que las instalaciones no cumplían con los requisitos exigidos por la Conselleria de Bienestar Social para seguir prestando el servicio, lo que obligó a su clausura en agosto. De acuerdo con el informe, el crédito se ha reducido a un euro hasta que se disponga de una nueva ubicación que cumpla con las condiciones necesarias y no se ejecutará gasto alguno en su funcionamiento.

De esta forma, una parte significativa de los recursos que antes estaban destinados al centro de día de Plaza América, concretamente 189.624,58 euros, ha sido reasignada a la creación de un centro comunitario en la zona de Campoamor. Este centro, que no está directamente relacionado con la atención a personas mayores dependientes, tiene como objetivo mejorar la atención comunitaria en una zona con alta densidad poblacional y diversidad social. Según el Ayuntamiento, la zona de Campoamor carece de equipamientos comunitarios de referencia, lo que justifica la creación de este nuevo centro para desarrollar actividades socioeducativas, talleres de convivencia y programas intergeneracionales.

La Generalitat Valenciana nunca financió el servicio

Por otro lado, los informes redactados por la Concejalía de Bienestar Social señalan que la Generalitat Valenciana nunca financió el servicio de estancias diurnas del centro de día de plaza América, debido a que el edificio no cumplía con los requisitos técnicos ni tenía la acreditación necesaria. El escrito indica que, a pesar de que en 2021 se inició el procedimiento para obtener la autorización necesaria, la Conselleria de Bienestar Social nunca concedió la acreditación, lo que impidió que el Ayuntamiento recibiera los fondos correspondientes al servicio de estancias diurnas.

La Conselleria de Bienestar Social había establecido en la Orden de 4 de febrero de 2005 y en el Decreto 59/2019 que los centros de servicios sociales deben cumplir con unos requisitos técnicos y normativos específicos para poder formar parte del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales y, en consecuencia, acceder a la financiación pública. Al no contar con la acreditación, el Ayuntamiento no pudo obtener estos ingresos previstos en el Contrato Programa 2021-2024, dificultando aún más la continuidad del servicio.