Cuenta atrás para el final de la huelga en la FP en Alicante

La huelga de los profesores expertos en Formación Profesional (FP) tiene los días contados, salvo imprevistos de última hora. Los sindicatos han anunciado que el próximo martes, 9 de diciembre, firmarán el acuerdo con la Conselleria de Educación para poner fin a un conflicto que ha dejado sin clases a unos 5.000 alumnos de la provincia de Alicante desde el pasado 3 de noviembre.

Aunque el comité de huelga y el departamento autonómico llegaron a un acercamiento la pasada semana, la rúbrica se ha visto retrasada por la situación provisional en la que se ha visto sumido el Consell tras la dimisión de Carlos Mazón, la investidura del nuevo presidente de la Generalitat y el posterior relevo del conseller de Educación, José Antonio Rovira, quien ha sido sustituido por María del Carmen Ortí.

"Una vez ha tomado posesión el nuevo gobierno, la conselleria ha fijado el 9 de diciembre como fecha para firmar el acuerdo y enviará próximamente el documento definitivo, a pesar de que han informado que se han aceptado las últimas propuestas del colectivo, fundamentalmente, que los contratos estén modificados como muy tarde el 15 de diciembre, para tener garantías que se aplicará el acuerdo de forma inmediata", ha trasladado el comité de huelga.

Con ello, los sindicatos esperarán la firma del acuerdo para desconvocar la huelga indefinida, pero todo apunta que el documento definitivo será aceptado por el colectivo y, finalmente, se procederá a la desconvocatoria.

El profesorado experto y especialista celebra que, finalmente, la conselleria ha negociado una solución para el colectivo. En ese sentido, los sindicatos sostienen que la convocatoria de la huelga indefinida y el seguimiento masivo ha sido la clave para llegar a un acuerdo con la Administración tras haber sufrido un recorte salarial de hasta el 40 %.

Profesores y alumnos de FP protestando por las condiciones de los docentes expertos en Alicante / HECTOR FUENTES

Marcha atrás en los recortes

El departamento de José Antonio Rovira se ha mostrado dispuesto en su última negociación pagar hasta 33 horas y media a los especialistas. Sin embargo, con esta propuesta el salario de estos profesionales todavía sigue siendo inferior al del pasado curso, que cobraban como máximo hasta las 37,5 horas, como el resto del profesorado de la FP, que es lo que reivindica el comité de huelga, formado por STEPV, CCOO, UGT y CSO .

Otra de las cuestiones claves en las que se ha avanzado ha sido en el requisito del tiempo trabajado en el sector privado para poder ser profesor experto. La conselleria ha exigido desde este curso haber estado activo en el sector productivo, fuera del ámbito docente, al menos dos de los últimos cuatro años. Un freno, según los sindicatos, porque dejaba fuera de la enseñanza a muchos profesionales con más de 20 años de experiencia docente a jornada completa, que no han podido compatibilizar su labor en la educación con la actividad en el sector productivo. El departamento autonómico ha aceptado estudiar incluir como excepción a las personas que llevan más de tres años en trabajando en el sector de la educación como experto.