Docentes de Historia y humanistas refuerzan la memoria democrática en doce institutos de Alicante

Profesores de Alicante han advertido de la importancia de poner en valor en los centros educativos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fomentar la conciencia y la cultura democrática, y analizar las vulneraciones de derechos en la reciente Historia de España, prestando especial atención a la represión franquista, en el año que se cumplen 50 años de la muerte del dictador y de la democracia española.

Frente a ello, el colectivo Derechos Humanos, Educación y Memoria llevará la próxima semana actividades a las aulas para promover una ciudadanía crítica y comprometida. Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, el próximo miércoles, 10 de diciembre, el grupo ha acordado la celebración de actos conmemorativos en distintos centros educativos. En el Archivo Histórico Provincial, de 11.30 a 13.00 horas, el alumnado del IES Figueras Pacheco y el IES Mare Nostrum participará en un encuentro con Óscar Presa, fiscal de Memoria Democrática; Carmen Franco, represaliada del franquismo; y Manuel de Juan, activista y director del documental Teófilo del Valle. A la misma hora, en el IES Jorge Juan, estudiantes del propio centro junto a alumnado del IES Miguel Hernández, IES Radio Exterior y el colegio Aire Libre asistirán a una sesión impartida por las profesoras de la Universidad de Alicante Mónica Moreno y Juan Antonio Ríos. También entre las 11:30 y las 13:00 horas, en el IES Virgen del Remedio, se reunirán alumnos y alumnas de este instituto junto con los del IES Las Lomas y el IES Gran Vía para escuchar las intervenciones de Bárbara Ortuño (UA), Juan Martínez Leal (Comisión Cívica) y Francisco Martínez-Campillo García (Amnistía Internacional). Por su parte, el IES Jaume II acogerá de 12:00 a 13:30 horas una sesión con estudiantes del propio centro y del IES El Pla, en un acto conducido por Llum Quiñonero, activista y miembro de Ceaqua, y Paco Alarcón, representante de AVA.

Alicante recupera el refugio antiaéreo de la Guerra Civil en la plaza Músico Tordera. / RAFA ARJONES

El 16 de diciembre, en el Centro Comunitario de Playas, de 11:30 a 13:00 h, tendrá lugar un nuevo encuentro dirigido al alumnado del IES Cap de l’Horta, IES Radio Exterior y IES Playa San Joan, con la participación de Óscar Presa, fiscal de Memoria Democrática, así como de Lola Pérez y Paco Alarcón, integrantes de AVA.

¿Quiénes están detrás de este grupo?

El grupo “DDHH, Educación y Memoria”, formado por profesores y profesoras de diferentes IES y centros de educación Secundaria de Alicante y comarcas y profesoras de los departamentos de Humanidades Contemporáneas (Mónica Moreno) y de Didáctica General y Didácticas Específicas (Bárbara Ortuño) , ambas integrantes del Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género (IUIEG) de la Universidad de Alicante , en colaboración con la Comisión Cívica de Alicante de recuperación de Memoria Histórica y la Xarxa Educació i Memoria (XEIM), estableció en su constitución, como objetivo prioritario, que los centros incluyan en sus proyectos educativos, trabajen y desarrollen actividades sobre temas de Memoria Histórica y Democrática.

Una profesora de secundaria, en clase con sus alumnos. / Anna Mas

De cara al segundo trimestre, han previsto el desarrollo de la tercera campaña de rutas de la Memoria, con visitas a lugares de memoria de la ciudad de Alicante, como el Cementerio de Alicante al Mercado Central, Puerto y refugios, entre otros. Durante el tercer trimestre, habrá un acto de homenaje y reparación del mundo de la educación a las víctimas del bombardeo por la aviación fascista italiana a las órdenes del ejército franquista el 25 de mayo de 1938. El acto está previsto realizarse el lunes 25 de mayo en la plaza del Mercado.